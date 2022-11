Gegen Far Cry 6: Lost Between Worlds wirkt selbst der Mars-DLC gewöhnlich

Ungewöhnliche DLCs sind offenbar Tradition bei Far Cry. Wir erinnern uns an einen DLC auf dem Mars, eine Reise ins Tal der Yetis und an Blood Dragon, das auch gut als Cover eines Synthwave-Albums taugen würde.

Jetzt kündigte Ubisoft via Livestream ein neues Addon für Far Cry 6 an, das noch abgedrehtere Töne anschlägt: In Lost Between Worlds strandet Protagonist/Protagonistin Dani Rojas in einer Art Paralleldimension und kämpft sich mithilfe des außerirdischen Astralwesens Fai durch eine fragmentierte Version von Yara.

Far Cry 6: Lost Between Worlds erscheint am 6. Dezember 2022 und schlägt mit rund 20 Euro zu Buche. Um Interessierte vom Kauf des Hauptspiels zu überzeugen, bieten die Entwickler zudem ab sofort eine kostenlose Testversion von Far Cry 6 bei Ubisoft und im Epic Store sowie für Konsolen an.

Den Trailer zum Addon schaut ihr hier:

2:00 Far Cry 6: Trailer zu Lost Between Worlds zeigt, was der abgedrehte DLC bietet

Das steckt in Lost Between Worlds

Die Story des DLCs beginnt, als Dani die Einschlagstelle eines vermeintlichen Meteoriten untersucht, der sich als abgestürztes Raumschiff herausstellt. Plötzlich stecken wir als Spieler in einem verzerrten Raum zwischen den Welten . Nun heißt es, in einer zersplitterten Version von Yara insgesamt 15 Prüfungen zu bestehen, bei denen uns das körperlose Fai-Alien zur Seite steht.

Die kristallsplitterigen Level enthalten mal eine zerbrochene Festung, die im Nichts schwebt, und mal eine Unterwasser-Version der Hauptstadt Esperanza. Gefahren, Hindernisse und Rätsel sollen für Spannung sorgen. Außerdem kämpfen wir gegen kristalline Wesen in Menschen- und Tierform.

In jedem der sogenannten Rifts sind Energiefragmente auffindbar, die wir einsammeln müssen, um im Fall des Scheiterns neue Versuche zu bekommen. Eine Wiederspielbarkeit soll durch unterschiedliche Herangehensweisen an die Aufgaben erreicht werden.

Wenn wir alle Aufgaben schaffen, dürfen wir Fais mächtige Ausrüstung mit ins Hauptspiel nehmen. Es winken beispielsweise neue Waffen für Far Cry 6.

Die neue Erweiterung folgt nach dem Abschluss der DLC-Reihe, die sich um die bekannten Bösewichte der Reihe drehte. Unser Video-Fazit dazu findet ihr hier:

8:53 Far Cry 6 DLCs - Fängt toll an, endet in frustrierender Arbeit

Wer also einem abgedrehten Szenario nicht abgeneigt ist, könnte mit dem neuen DLC Spaß haben. Für alle Besitzer des Spiels steht zudem ab sofort das Title Update 6 zur Verfügung, das ein New Game Plus einführt. Hier können Absolventen der Hauptstory das Spiel mit den Endgame-Waffen nochmal von vorne beginnen.

22 19 Mehr zum Thema Eine der größten Open-World-Stärken wird viel zu selten genutzt

Gerade beim Thema Open World lässt Far Cry viele Chancen liegen, wie Elena Schulz in ihrer Kolumne meint. Im Artikel oben erklärt sie, warum sie Environmental Storytelling als eines der mächtigsten Werkzeuge für gutes Geschichtenerzählen in Spielen empfindet.