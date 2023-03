Far Cry 7: Leaker hat überraschende Nachrichten über den aktuellen Stand der Entwicklung

»Hab ich dir schon mal gesagt, was die Definition von Wahnsinn ist?«

Wenn ein Leaker recht behält, könnte ein Far Cry 7 noch lange auf sich warten lassen. Der Dataminer-Kanal ScriptLeaksR6 , der vor allem für Leaks zu Rainbow Six: Siege, aber auch Assassin's Creed Mirage oder Avatar bekannt wurde, behauptet auf Twitter Folgendes:

Die Entwicklung von Far Cry 7 wurde nicht begonnen.

Sollte das stimmen, dürfte ein vollwertiger Serienteil noch einige Jahre entfernt liegen. Betrachtet man die bisherige Release-Strategie von Ubisoft, müsste nach Far Cry 6 von 2021 ohnehin erstmal ein kleineres Spin-Off folgen. Obwohl wir darauf auch nicht unbedingt unsere tropische Insel verwetten würden.

Wichtig: Die Informationen wurden offiziell nicht bestätigt. Die meisten Publisher kommentieren Gerüchte und Leaks kategorisch nicht.

Der Dataminer widerspricht damit anderen Insidern wie Tom Henderson, deren Quellen behaupten, dass sich Far Cry 7, neben einem Multiplayer-Titel, bereits in Entwicklung befindet. Die genauen Infos dazu findet ihr hier:

Ubisoft in Tubulenzen

Welche Leaker auch immer richtig liegen: Bei Ubisoft bewegen sich derzeit tatsächlich viele Stellschrauben. Viele Spiele mussten im Zuge der Pandemie und aus anderen Gründen verschoben werden, beispielsweise Skull & Bones lässt schon ewig auf sich warten.

Andere Titel wurden nach der Ankündigung komplett auf Eis gelegt, zum Beispiel Ghost Recon Frontline. Erschienene Spiele blieben mitunter hinter den Erwartungen zurück.

Allerdings gehört Far Cry eigentlich zu den erfolgreichsten Spielen des französischen Publishers, Teil 6 erreichte in einer Release-Periode so viele Verkäufe wie Assassin's Creed Odyssey. Und das trotz so manchem Fehlgriff, wie unser Testvideo verdeutlicht:

Es kann also zumindest stark bezweifelt werden, dass Ubisoft mit dem Gedanken spielen würde, die Reihe Far Cry gänzlich einzustellen. Eine geänderte Strategie oder Neuausrichtung, die mit einer Verzögerung der Entwicklung einherginge, wäre aber durchaus plausibel.

Immerhin stoßen Open Worlds bei Ubisoft schon sehr lange auf die Kritik, zu formelhaft und generisch designt zu sein. Fans wären sicherlich nicht abgeneigt, mal wieder ein Far Cry mit etwas mehr frischem Wind zu erleben. Oder einen Shooter, der sich stärker auf die eigenen Wurzeln besinnt.

Ob der eine oder andere Leaker aber recht behält (oder keiner davon), muss die Zeit zeigen.

Was würdet ihr euch für die Zukunft von Far Cry wünschen? Mehr vom Gleichen, gewagtere Experimente (Survival?) oder eine Rückkehr zu alten Werten? Schreibt es gerne in die Kommentare!