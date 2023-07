Far Cry hat schon 19 Jahre auf dem Buckel. Der Leak des Quellcodes macht das Spiel jetzt für Modder interessant.

Vor langer Zeit erschien in Deutschland einmal ein Shooter, in dem ihr euch über eine wunderschöne, von Söldnern und Monstern verseuchte tropische Insel ballern konntet. Nein, die Rede ist nicht von Crysis, sondern von dessen ebenfalls bei Crytek entwickelten Vorgänger, Far Cry.

Und genau das ist jetzt, fast 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung, wieder in aller Munde. Der Grund dafür ist jedoch nicht etwa ein angekündigtes Remake, sondern ein Eintrag, den Twitter-Nutzer kürzlich im Internetarchiv Archive.org entdeckte.

Denn bei der dort hinterlegten Datei mit dem Namen »Far Cry 1.34 Complete« handelt es sich laut Twitter-Nutzer Vinicius Medeiros offenbar um den Quellcode des ersten Far Cry-Teils!

Herkunft des Codes unbekannt

Der Code sei »wie aus dem Nirgendwo« plötzlich im Archiv aufgetaucht, schreibt der Finder. Wer die Daten hochgeladen hat, ist unbekannt. Der Uploader mit dem kryptischen Namen Llaetha.ro hat keine Hinweise zu seiner Identität hinterlassen und auch sonst keine anderen Dateien veröffentlicht. Einige Fans spekulierten aber, dass die Dateien über einen Crytek-Mitarbeiter in Umlauf gelangt sein könnten.

Bei der hochgeladenen Version handelt es sich Finder Medeiros zufolge um die Spielversion 1.34. Allerdings sei der Code nicht ganz vollständig und enthalte noch einige Fehlerchen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei also nicht um die Release-Version des Shooters.

Fans hoffen auf Remaster-Mod

Normalerweise sind solche Leaks für Publisher ein großes Problem, denn sie stellen sehr häufig einen immensen Schaden für die Rechteinhaber dar. Über den Quellcode können Unbefugte das Spiel komplett verändern oder gar kopieren.

In diesem Fall setzen Fans jedoch große Hoffnungen in den Leak. Durch den Zugriff auf den Quellcode sei es nun etwa möglich, direkt an der Engine von Far Cry zu arbeiten und das zugegebenermaßen in die Jahre gekommene Spiel grafisch und gameplay-technisch aufzupolieren.

Ubisoft am Zug

Bisher hat sich Ubisoft noch nicht zu dem Leak geäußert. Die Diskussion auf Twitter zeigt allerdings deutlich, dass sich viele User wünschen, dass der Publisher einer umfangreichen Überarbeitung des Klassikers durch Modder grünes Licht erteilt.

Momentan hat Ubisoft zwei neue Far Cry-Titel in Arbeit. Bei einem davon handelt es sich um einen Singleplayer-Shooter - also sehr wahrscheinlich Far Cry 7. Der andere Ableger soll ein Multiplayer-Spiel sein. Releasedaten zu den beiden Titeln wurden bisher nicht kommuniziert.

Was haltet ihr von dem Leak? Würdet ihr euch ein Fan-Remaster des ersten Far Cry Teils wünschen? Schreibt uns eine Meinung dazu gerne in die Kommentare.