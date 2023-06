Mehr Leute als je zuvor spielen jetzt Hunt: Showdown - und das hat triftige Gründe

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die neuen Gewitter reduzieren eure Sichtweite in Hunt: Showdown drastisch.

Das neue Event Tide of Shadows schlägt bei den Fans von Hunt: Showdown offenbar ein wie eine Bombe. Kurz nach dem Launch am 28. Juni 2023 schossen die Spielerzahlen auf den Servern schlagartig nach oben und erreichten noch am selben Tag 45.000 aktive Spieler auf Steam.

Das ist ein neuer Allzeit-Rekord für den Extraction-Shooter von Crytek. Zwar haben sich die Zahlen aktuell wieder darunter eingependelt, es ist jedoch zu erwarten, dass diese am Wochenende noch einmal drastisch steigen werden, wenn mehr Menschen Zeit haben, das neue Update auszuprobieren.

Offensichtlich haben die Entwickler mit Tide of Shadows also auf das richtige Pferd gesetzt.

Warum wollen plötzlich alle Hunt spielen?

Vor allem eine Neuerung scheint es der Community besonders angetan zu haben: Der Regen. Denn das neue Event fügt dem Shooter eine Wildcard-Witterungsbedingung namens Thundershower hinzu.

Der Regen reduziert unsere Sicht- und Hörweite und ermöglicht dadurch ganz neue Taktiken und Spielzüge. Noch dazu sieht der Regen auch einfach verdammt schön aus. Auf Twitter und in anderen Diskussionsforen bringen Fans ihre Begeisterung über Nieselwetter zum Ausdruck:

Von Krokodilen und Pakten

Bereits vor dem Release haben wir ausführlich über alle kommenden Änderungen durch Tide of Shadows berichtet. Die größte Neuerung ist natürlich der heiß erwartete Event-Boss Rotjaw, ein riesenhaftes Krokodil, das frei auf der Map umher streift und im sumpfigen Wasser auf Spieler lauert.

Neben seinen gigantischen Kiefern nutzt Rotjaw auch einen Flächenschadens-Effekt (AoE), um Spielern die HP-Balken zu rauben. Hier ist Abstand halten die beste Option! Mit gewachstem Dynamit sollte die Bestie aber kein Problem sein.

Der neue Boss Rotjaw in Aktion. Das Krokodil ist brandgefährlich, also haltet besser Abstand.

Zusätzlich kehrt mit Tide of Shadows das aus dem Inferno-Event bekannte Pakt-System zurück, mit dem ihr euren Hunter auf einen bestimmten Pakt verpflichten und dadurch Bonusfähigkeiten erhalten könnt. Die neuen Pakte heißen Urpakt, Schmugglerpakt und Erdenpakt.

Mit allen Pakten werdet ihr auch wieder die Möglichkeit haben, euren Hunter vor dem permanenten Tod zu bewahren.

Wie lange wird das Event dauern?

Tide of Shadows läuft laut Crytek vom 28. Juni 2023 bis zum 23. August 2023, 9 Uhr morgens.

Tide of Shadows läuft laut Crytek vom 28. Juni 2023 bis zum 23. August 2023, 9 Uhr morgens.