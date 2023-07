Dieser Shooter will Fallout & S.T.A.L.K.E.R. in einem riesigen Survival-MMO vereinen

In Pioner müsst ihr euch zum Glück nicht allein durch das zerstörte Umland schlagen.

Bereits vor sechs Jahren startete die Entwicklung am Action-MMORPG Pioner, doch in den letzten Jahren ist es sehr still um das ambitionierte Projekt geworden. Wir berichteten zum Beispiel das letzte Mal im Jahr 2021 darüber. Nun gab es wieder ein Lebenszeichen von dem Spiel und das hat es in sich. Aber was ist Pioner eigentlich? Das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Was ist Pioner?

Das Projekt Pioner ist ein First-Person Action-MMORPG mit Survival-Elementen in einer postapokalyptischen Welt. Der Schauplatz des Spiels befindet sich im Raum der ehemaligen Sowjetunion, wodurch es besonders an S.T.A.L.K.E.R., aber auch an Spiele wie Fallout erinnert. Aber seht euch dazu am besten den neuen Trailer an:

Im Fokus des Spiels steht neben dem Erkunden und Looten der zerstörten Umgebung kein klassischer PvP-Kampf, sondern PvE zusammen mit euren Freundinnen und Freunden. Das Gameplay fällt in der trostlosen und atmosphärisch gestalteten Oberwelt sehr actionreich aus und erinnert fast schon an Far Cry. Das kann allerdings nicht mit den vielen Customization-Optionen von Pioner mithalten, was das Kämpfen deutlich interessanter gestalten sollte.

Das Entwickelnden-Studio GFA Games verzeichnet noch keinen größeren Release, wodurch das gezeigte Gameplay umso beeindruckender ist. Außerdem gibt es Hoffnung, dass euch ein Entwicklungsdesaster wie bei The Day Before erspart bleibt. Weitere interessante Artikel zu Fallout, S.T.A.L.K.E.R. und Co. findet ihr hier:

Was bietet Pioner?

Neben grundlegenden Features, wie einer Hauptstory, XP und Loot, bietet Pioner einige weitere interessante Inhalte:

Vier Fraktionen, für die ihr Aufträge erledigen oder ihnen beitreten könnt.

Viele verschiedene Waffen, die ihr durch Mods verbessern könnt.

Eine 10km² große Karte.

Fünf große Siedlungen, in denen ihr an Quests und Events teilnehmen könnt.

180 vertonte Spielcharaktere von mehr als 60 Schauspielerinnen und Schauspielern.

Ein zwei Stunden langer Soundtrack.

Ausschließlich kosmetische Gegenstände im In-Game-Shop.

Wann Pioner veröffentlicht werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass es neben dem PC auch auf der Xbox Series X/S und der Playstation 5 erscheinen wird.

Was haltet ihr von dem neuen postapokalyptischen MMORPG? Habt ihr Vertrauen in ein so unerfahrenes Studio? Glaubt ihr, das Spiel kann aus der Masse an Multiplayer-Titeln hervorstechen? Was wünscht ihr euch von dem Titel? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!