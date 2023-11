Fast wie im Film: Spieler startet Dialog in Cyberpunk 2077 exakt zur richtigen Zeit

Auf die Sekunde genau: Da schaut selbst Victor gebannt auf den Bildschirm.

Es gibt diese Momente, die einfach zu unglaublich erscheinen, um wahr zu sein. Kein Wunder, dass es schon den Forum-Spruch Video or it didn’t happen gibt. Wer keinen Beweis vorlegen kann, der könnte ja auch jeglichen Mumpitz erzählen. Hätte der Reddit-User OrcaBorka diesen Clip aus Cyberpunk 2077 nicht aufgenommen, würde ihm wohl auch niemand glauben.

Das macht den Clip so perfekt

V befindet sich gerade in Dogtown, dem Zusatz-Gebiet aus dem Addon Phantom Liberty. Der abgegrenzte Stadtteil unter der Fuchtel von Ex-Militär Kurt Hansen ist kein Zuckerschlecken, wie uns recht früh schon der Bürger Ronald P. T. Malone verrät.

Der hält in seinem Sessel einige spannende Infos für uns bereit, als Neuling legt er uns besonders einen Rat ans Herz: Pöbelst du den falschen Choom an - blam, bist du tot.

Normalerweise ist da nichts weiter an der Konversation dran, OrcaBorka hat es aber geschafft, dass im Hintergrund der Konversation ein heftiger Kampf abläuft. Wie es der Zufall will, explodiert es dort exakt in der Sekunde, als Ronald Blam sagt. Schon liegen zwei Leichen auf dem Boden, während unser Choom mit dem Wort tot seinen Satz beendet.

Als wäre das nicht schon unfassbar genug, zeigt sich kurz davor noch ein weiteres Detail mit perfektem Timing: Während Ronald Pöbelst du den falschen Choom an sagt, hört man einen der Angreifer rufen: Friss Scheiße, Mistkerl! - nur um dann in die Luft zu fliegen.

Alles an diesem Clip ist perfekt

Dass all diese Aspekte zur richtigen Zeit zusammenkommen, gleicht einem Wunder. Es überrascht nicht, dass die Kommentare unter dem Reddit-Post ähnlich begeistert sind. Aekron ist der Meinung, dass an diesem Clip alles perfekt ist. Da stimmt ihm ODX_GhostRecon zu:

Ein perfekter Clip der Perfektion. Absolut tadellos, eine makellose 5 von 7.

Prior-Wealth1049 sieht darin einen fast schon filmischen Ausschnitt:

Sieht aus wie ein Clip aus einer Dogtown-Dokumentation oder so.

Dagegen bringt choff22 alle Spieler von The Witcher 3 zum schmunzeln:

Dieser Typ muss wohl Gaunter O’Dimm in Verkleidung sein lol.

Was glaubt ihr, ist wahrscheinlicher? So einen Moment per Zufall in Cyberpunk 2077 zu erleben oder doch im Lotto fünfstellig zu gewinnen? Wann hattet ihr das letzte Mal eine Situation in einem Spiel, bei dem ihr nicht fassen konntet, dass das gerade wirklich geschehen ist? Erzählt uns eure Mega-Story gerne in den Kommentaren, damit wir dann darunter schreiben können: Video or it didn’t happen.