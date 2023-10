Fataler Fehler in Counter-Strike 2 kann euch in Sekunden euren Premier-Rang kosten

CS2 kämpft weiter mit Problemen - jetzt ist auch der neue Ranglisten-Modus Premier betroffen.

Auch wenn viele von euch berichten, dass Counter-Strike 2 rund läuft - das große Shooter-Update sorgt derzeit bei vielen anderen Spielern für Probleme. Nicht nur sind die Server verbesserungswürdig und Cheater erneut ein Problem - ein fataler Bug kann euch in Sekunden euren hart erkämpften Premier-Rang kosten.

So schnell kann eure Elo-Wertung verloren gehen

Was ist passiert? Der Fehler tritt auf, wenn ein Spieler während eines Premier-Matches die Verbindung zum Server verliert oder das Spiel verlässt. Normalerweise hat man dann eine gewisse Zeit, um wieder ins Spiel einzusteigen und weiterzuspielen. Doch einige Spieler berichten, dass dies nicht funktioniert und der Reconnect-Knopf gelegentlich einfach nicht auftaucht.

Jedes Mal, wenn ein Spiel so abgebrochen wird, könnten 800 bis 1000 Elo-Punkte abgezogen werden. Bei einem Sieg gewinnt man 100 bis 200 Punkte, bei einer regulären Niederlage verliert man ebenso viele.

Noch schlimmer: Auch wenn andere Spieler sich zusammentun und euch aus dem Spiel per Kick-Vote rauswerfen, müsst ihr mit diesem massiven Verlust an Ranglistenpunkten rechnen. Falls ihr also etwa dabei seid, eine Partie zu verlieren und euer Team euch als Schuldigen ausmacht, kann es euch auf diese Weise doppelt bestrafen:

Dieses System öffnet zudem Türen für Betrüger: Durch Disconnects oder Kicks können Spieler nun gezielt downranken , also in der Rangliste ihre Elo-Punkte verlieren, um gegen schwächere Gegner spielen zu können.

Oft wird dies gemacht, damit diese Spieler andere boosten können - der eigentlich viel höher gewertete Spieler sorgt für ein massives Ungleichgewicht beim Matchmaking und führt sein Team oft im Alleingang zum Sieg.

Die Ursache für den frustrierenden Reconnect-Fehler ist bisher nicht bekannt - da CS2 zuletzt aber ohnehin mit überlasteten Servern und einer Reihe technischen Problemen zu kämpfen hatte, liegt nahe, dass hier der Hund begraben liegt.