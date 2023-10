»Unspielbar«: Counter-Strike 2 steht gerade massiv unter Beschuss

CS2 kämpft zum Release mit Serverproblemen.

Millionen Shooter-Fans haben in den vergangenen Wochen auf den heiß erwarteten Release von Counter-Strike 2 hin gefiebert. Jetzt ist das große Shooter-Update für CS:GO da - und die Begeisterung weg. Aktuell machen nämlich nicht nur Cheater den Spielerinnen und Spielern das Leben schwer, sondern auch grottenschlechte Server.

Hoher Ping & schlechte Verbindungen

Wie zuvor berichtet, ist der Ansturm auf CS2 so riesig, dass Valve seine Serverkapazitäten massiv aufgestockt hat. Gebracht hat es offenbar allerdings noch nichts.

In den sozialen Medien melden sich immer mehr Spieler zu Wort, die sich Luft machen müssen - hohe Pings, Ruckler und andere Verbindungsprobleme bringen Shooter-Fans gerade nämlich an den Rand der Verzweiflung.

Ein Beispiel für einen besonders schweren Fall, bei dem eine schlechte Verbindung für Frust sorgt, seht ihr in folgendem Video von Reddit User goli333:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was passiert hier? Zunächst sieht es so aus, als würde der Spieler von seinem besiegten Feind nach dessen Ableben noch getötet werden. In Wirklichkeit wird er aber von einem zweiten Spieler getötet, der kurz danach um die Ecke kommt.

Wenn man genau hinsieht, erkannt man den Lauf der Waffe. Der Rest des Spielers ist aber noch nicht zu sehen - und trotzdem kann er einen Kill erzielen.

CS-Spieler sind wütend: In den Kommentaren unter dem Clip sind sich die Spieler einig, dass die gezeigte Szene kein Einzelfall ist. Durch die Server-Situation sei der sogenannte Peeker's Advantage aktuell extrem und CS2 auf Seite der Verteidiger unspielbar.

Unter Peeker's Advantage versteht man ein Phänomen, das durch hohe Latenzen entsteht. Der Spieler, der um die Ecke peekt , kann seinen Feind hier schon sehen und hat somit einen erheblichen Vorteil gegenüber dem wartenden Spieler.

Einige Spieler vermuten, dass das neue Subtick-System der CS2-Server Schuld sein könnte. Seitens Valve gibt es bislang noch keine Stellungnahme zu dieser Problematik. Zwar haben die Entwickler in einem Tweet vergangene Woche Serverprobleme eingeräumt, allerdings nur in Bezug auf das Matchmaking, nicht auf die Performance im Spiel.