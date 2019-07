R für »Fatality«: Drehbuchautor Greg Russo verkündete auf Twitter, dass der neue Film zu Mortal Kombat in den USA die zweithöchste Alterseinstufung, das »R-Rating« , erhält. Außerdem werden in der Kinoadaption die aus den Computerspielen bekannten »Fatalities« enthalten sein.

Das sind Fatalities: Bei den Fatalities handelt es sich um besonders brutale Finishing Moves in der Mortal-Kombat-Reihe, mit denen man bereits besiegte Spieler mit reichlich Splatter-Effekten ins Jenseits befördern kann. Sowohl in den grobpixeligen Spielen aus den 1990er Jahren als auch im neuesten Ableger Mortal Kombat 11 sind die Fatalities vertreten und wurden so zu einem Markenzeichen des Franchise.

Since it's already been stated by other members of the team, I'm gonna put this one to bed. MK WILL be R-Rated and for the first time EVER, FATALITIES will FINALLY be on the big screen (and no I'm not gonna say which ones) You'll just have to wait for the movie & see!!! ;) pic.twitter.com/aVTewH4t28