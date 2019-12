Im Zweifel lacht der Joker immer zuletzt. Allerdings nicht bei seiner Ankündigung für Mortal Kombat 11, als zahlreiche Spieler das Aussehen des Clown-Prinzen des Verbrechens kritisierten. Die schlechtere Hälfte von Harley Quinn wurde dabei unter anderem als »miserabler Cosplayer« bezeichnet.

Die Aufregung in der Community ging sogar soweit, dass Videos voller Verschwörungstheorien verfasst wurden. Darin wurde unter anderem behauptet, dass es sich bei dem Joker von Mortal Kombat 11 um einen »Nachahmer« des richtigen DC-Schurken handeln würde.

Andere vermuteten, dass sich das kuriose Design des Jokers dadurch erklären lassen würde, dass ein ursprünglich geplantes Modell für Ash Williams aus dem Evil Dead-Franchise für den Gast-Kämpfer verwendet wurde. In der Zwischenzeit reichten Fans ihre eigenen Design-Verbesserungen für den Joker von Mortal Kombat 11 ein.

Jetzt betritt Batmans bester Feind am 28. Januar 2020 den Ring des Fighting Games. Und dafür haben sich die Netherrealm Studios die Kritik der Fans zu Herzen genommen und das Design des Jokers nochmal überarbeitet. Die Community von Mortal Kombat 11 zeigt sich von dem neuen Joker-Design angetan.

Dennoch wünscht sich der ein oder andere Fan noch immer, dass Ash Williams aus Tanz der Teufel oder Armee der Finsternis im Geprügel mitmischt. Im vergangenen Jahr hielten sich hartnäckige Gerüchte, dass der von Bruce Campbell dargestellte Film-Charakter ebenfalls auftreten würde - was der Schauspieler jedoch persönlich dementierte.

When the Bat’s away, Joker’s goin’ to play. See you soon kiddos!



The Joker makes his mark on #MK11 January 28! https://t.co/cf3EngbLmz pic.twitter.com/CAXTUPMIDS