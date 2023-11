Was haben Batman, Mad Max und Mittelerde gemeinsam? Sie alle (und mehr) stecken gerade in Spielform im Humble Bundle, sind stark reduziert und mit dem Kauf tut ihr sogar etwas Gutes. Wir erklären euch das Angebot und für wen es sich lohnt.

Was steckt im Humble Bundle?

Es handelt sich um folgende Titel, die ihr nach dem Kauf auf Steam aktivieren könnt:

Wenn ihr mehr über das jeweilige Spiel erfahren wollt, klickt einfach auf den verlinkten Titel, dort findet ihr dann Tests und alle Infos. Und wenn ihr sehen wollt, wie Sascha Penzhorn in Arkham Knight Horden von Gegnern verprügelt, bitteschön:

1:59 Batman: Arkham Knight - Wir verkloppen Gegner und sehen dabei gut aus

Ihr findet das Spielpaket hier bei Humble unter dem Titel »WB100: Play the Legends«. Streng genommen sind es sogar drei verschiedene Bundles, aber am interessantesten dürfte die komplette Version mit allen 11 Spielen drin sein.

Wie viel kostet das? Die Vollversion kostet 14,25 Euro, ihr spart im Vergleich zum Vollpreis also 404,65 Euro! Für das Bundle mit vier Spielen zahlt ihr 4,75 Euro, für das mittelgroße mit neun Spielen drin 9,50 Euro.

Ihr könnt aber freiwillig mehr zahlen, der Überschuss wird an eine wohltätige Organisation gespendet. In diesem Fall an das International Medical Corps, das weltweit Katastrophen- und Entwicklungshilfe leistet.

Wie sieht es in der GameStar-Community aus: Kauft ihr manchmal die rabattierten Humble Bundles? Wenn ja, lockt euch der günstige Preis für tolle Spiele oder eher die Aussicht, mit eurem Einkauf einen guten Zweck zu unterstützen? Oder ist euch beides gleich wichtig? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare zum Artikel!