Nach dem Finale der 8. Staffel von The Walking Dead auf dem US-Sender AMC verabschiedet sich die Zombie-Serie in die Pause, um im Herbst mit der 9. Staffel fortgesetzt zu werden.

Schon jetzt sprechen die Macher für die kommende Staffel von einem Neuanfang der zuletzt strauchelnden Serie: Neben einem neuen Showrunner soll es auch einen neuen Gegenspieler geben. Mehr wird hierzu aber noch nicht verraten.

Crossover-Folge: The Walking Dead & Fear The Walking Dead

Stattdessen durften die Serien-Fans bereits am gleichen Abend - im Rahmen der angekündigten Crossover-Folge - die Auftaktfolge des Spin-offs Fear The Walking Dead sehen, die gleich zu Beginn der 4. Staffel mit einer Überraschung aufwartet: TWD-Star Lennie Jame tritt als Morgan Jones der Gruppe der Überlebenden der Zombie-Apokalypse in Texas bei. Um das möglich zu machen, gab es einen Zeitsprung in der Serie nach den Ereignissen aus Staffel 3.

Inzwischen haben die Serien-Macher bestätigt, dass Morgan Jones nicht der einzige Charakter aus der TWD-Serie sein wird, der einen Auftritt im Spin-off erhält.

Wait, did we say Morgan’s the only character from #TheWalkingDead crossing over to #FearTWD? Because he’s not. pic.twitter.com/6fDMSFR7jZ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 15, 2018

Achtung Spoiler: Wiedersehen mit weiteren TWD-Charaktere

Gleich zum Auftakt der neuen Staffel von Fear The Walking Dead durften sich die Fans im Rahmen der Crossover-Folge auf ein Wiedersehen mit Andrew Lincoln als Rick, Melissa McBride als Carol und Tom Payne als Jesus freuen.

Laut den Machern der Serie, Scott M. Gimple, soll der wohl einmalige Auftritt der bekannten Figuren dem Zweck dienen, die Geschichte rund um Morgan für die weiteren Folgen in der neuen Staffel Fear The Walking Dead voranzutreiben. Damit werden die beiden Serien nun doch schneller als erwartet miteinander verzahnt und bauen in Bezug auf die Handlung aufeinander auf.

Die Zombie-Serie Fear the Walking Dead wird ab dem 16. April auf Amazon Prime gezeigt, nur wenige Stunden nach der US-Premiere.