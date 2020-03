FIFA-Profi fliegt aus Turnier, weil das Spiel ein klares Tor ignoriert

Tore die nicht gewertet werden, damit müssen sich Fußball-Fans schon seit Jahrzehnten rumärgern. In FIFA 20 ist das Problem eigentlich seltener, denn das Spiel kann genauer als jede Torlinien-Technik erkennen, ob ein Ball hinter der Linie ist oder nicht. Dass es trotzdem zu ärgerlichen Tor-Entscheidungen kommen kann, zeigt sich am Beispiel des FIFA-Profis Guiseppa Guastella.

Denn Guastella ist jetzt aus der Qualifikation für den FIFA 20 Champions Cup in Nordamerika geflogen, obwohl sein finaler Schuss im Elfmeterschießen klar im Netz landete. Via Twitter teilte Guastella ein Video von der Misere und darin erkennt man eindeutig, dass der Ball vom Pfosten abprallt und über die Linie geht. FIFA 20 sah das offenbar anders:

This is unbelievable from ?@EASPORTSFIFA?. I’m out of the North American qualifiers because of this. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98