Schnick, Schnack, Schnuck statt FIFA 20: Bei einem offiziellen Qualifikationsturnier für den FUT 20 Champions Cup, also die Weltmeisterschaft in FIFA 20 mussten zwei Kontrahenten nun ein Match mit Schere, Stein, Papier entscheiden, weil sie im Spiel einfach keine Verbindung miteinander aufnehmen konnten.

Offenbar kam es während der Qualifikationsphase des E-Sport-Turniers zu zahlreichen Verbindungsporblemen mit den EA Servern. Deshalb haben sich die beiden FIFA-Profis Shaun »Brandsha« Galea aus Malta und Hasan »Hasoo19« Eker aus Deutschland dazu entschieden, dass sie ihr Match nicht mit einer Partie FIFA, sondern auf ganz moderne Weise mit einer virtuellen Runde Schnick, Schnack, Schnuck beenden.

Nachdem Brandsha bei diesem alternativen Duell unterlag, äußerte er seine Wut via Twitter. Dabei beteuerte er, dass es ihm nicht darum geht, verloren zu haben. Aber es wäre »erbärmlich« in etwas anderem zu verlieren als in FIFA selbst.

I cannot believe it !! @EASPORTSFIFA @EAFIFADirect We literally had to play a rock paper scissors becauce we couldn’t find each other to invite in an EA LICENSED QUALIFIER . WTF !! ?? I am done

Der offizielle Twitter-Kanal von EA Sports FIFA Competitive Gaming bestätigte bereits in einem offiziellen Statement, dass es tatsächlich zu dem Schere-Stein-Papier-Spiel kam.

Allerdings wäre dadurch keiner von beiden aus dem Wettbewerb ausgeschieden, denn sowohl Brandsha als auch Hasoo19 sind anschließend noch in weiteren Turnier-Matches angetreten. Letzten Endes sind aber doch beide aus dem Turnier ausgeschieden.

Laut den offiziellen Turnier-Regeln des FUT 20 Champions Cup müsste ein Doppel-Fehler beim Verbinden mit den Servern eigentlich zu einer Niederlage für beide Spieler führen. Das soll laut EA verhindern, dass Verbindungsprobleme ausgenutzt werden, um sich im Turnier Vorteile zu verschaffen, beispielsweise wenn zwei befreundete Spieler gegeneinander antreten und einer von beiden so absichtlich verliert.

Ein zweiter Fall in der vergangenen Qualifikations-Runde führte außerdem dazu, dass Levy Frederique aus Dänemark seine Partie gegen den britischen Profi Tassal Rushan aufgeben musste. Der Grund für diese Niederlage war, dass Frederique auch nach drei Stunden vergeblicher Mühe keine Verbindung zu den EA-Servern und zu seinem Gegner aufnehmen konnte.

So much on my mind but dont have the words to express my feelings. Servers down for a lot of players and yes I was one of those.. Got a def loss vs @FaZeTass who really dissapointed me trying to frame me from the start. I am done I work so hard for nothing once again.