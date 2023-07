Eure FIFA-Punkte funktionieren auch in FC 24, das müsst ihr zum Transfer wissen

Eure FIFA Points könnt ihr in EA Sports FC 24 mitnehmen.

Ende September, wenn der Ball nach der Sommerpause in Bundesliga und Co. wieder rollt, tut er das auch auf dem virtuellen Rasen, denn dann erscheint EA Sports FC 24.

Bis auf einen anderen Namen solltet ihr aber nicht allzu viele große Neuerungen im Vergleich zu FIFA 23 erwarten, vieles bleibt beim Alten. Und auch die FIFA Points, die ihr womöglich noch auf eurem Konto herumfliegen habt, könnt ihr, wie schon in den Jahren zuvor, wieder in den neuen Teil übernehmen.

So übertragt ihr eure FIFA-Punkte in FC 24

Dass es auch in FC 24 wieder eine kostenpflichtige Echtgeld-Währung gibt, überrascht nicht - schließlich wird der Ultimate Team-Modus auch dieses Jahr ein wichtiger Teil des Spiels sein und erneut die größten Neuerungen bekommen.

9:08 FIFA 24 heißt jetzt EA Sports FC 24 und verspricht viel zu viel!

Eine offizielle Bestätigung seitens EA gibt es bislang noch nicht, doch diverse FUT-Quellen wollen durch Leaks erfahren haben, dass sich die Punkte wie schon in den vergangenen Jahren wieder mitnehmen lassen.

Wir gehen davon aus, dass der Prozess ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren funktionieren wird. Folgendes müsst ihr beachten:

Ihr bekommt die Möglichkeit, eure FIFA Points in FC Points umzuwandeln, sobald ihr das Ultimate Team in FC 24 das erste Mal startet. Der Transfer via Web App ist nicht möglich.

Bereits in der zehnstündigen Testphase via EA Play könnt ihr diese Funktion nutzen.

Eure Punkte lassen sich nicht auf andere Plattformen übertragen. Wenn ihr dieses Jahr etwa auf dem PC statt auf der PlayStation spielen wollt, gehen eure gesparten Punkte verloren bzw. bleiben bei FIFA 23.

Der Transfer lässt sich nicht rückgängig machen: Falls euch der neue Teil keinen Spaß macht und ihr deshalb zu FIFA 23 zurückkehren wollt, bleiben eure Punkte beim neusten Spiel.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September 2023. Wenn ihr die Ultimate Edition kauft, könnt ihr bereits am 22. September, also eine ganze Woche früher, loslegen. Auch wenn ihr ein EA-Play-Abo, etwa durch den PC Game Pass, besitzt, dürft ihr am 22. September 2023 anfangen und dann eure gesparten FIFA Points übertragen.