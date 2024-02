Ab jetzt könnt ihr Final Fantasy 7 Rebirth kostenlos testen: Alles zu Demo-Download und Umfang

In der Demo zu Final Fantasy 7 Rebirth dürft ihr als Sephiroth spielen.

Wie auch Final Fantasy 7 Remake bekommt der zweite Teil mit dem Beinamen Rebirth eine PS5-Demo. Bei der State of Play von Sony gestern Nacht wurde sie offiziell angekündigt und es gab gleich zwei gute Nachrichten: Zum einen steht der Download bereits zur Verfügung, zum anderen darf auch als Sephiroth gespielt werden.

Alle Infos zu Demo von Final Fantasy 7 Rebirth

Startzeit von Download und Demo: Ihr könnt die Demo bereits kostenlos über den PlayStation Store herunterladen und spielen.

Wie groß ist der Download? Ihr müsst 48,6 GB herunterladen.

Schaut euch Sephiroth in Action an:

1:00 Final Fantasy 7 Rebirth zeigt einen der ikonischsten Gegner der Videospielgeschichte in neuem Glanz

Welche Inhalte bietet die Demo?

Aktuell könnt das erste Kapitel des Spiels testen. Dabei handelte es sich um eine Rückblende, in der sich Cloud an die Ereignisse in Nibelheim Jahre vor der eigentlichen Geschichte von Final Fantasy 7 erinnert. Dabei dürft ihr auch als Sephiroth spielen.

Update für die Demo: Am 21. Februar 2024 wird die Demo noch um einige Inhalte erweitert. Ihr dürft dann einen Teil der Junon-Region frei erkunden. Voraussetzung ist der Abschluss der Nibelheim-Mission.

Bleibt der Spielfortschritt erhalten?

Für die Junon-Region ist das nicht der Fall, da ihr nur einen begrenzten Teil von ihr zu Gesicht bekommt. Wenn ihr den Nibelheim-Part jedoch in der Demo abschließt, habt ihr zum vollen Release die Option diesen Teil zu überspringen.

Gibt es Belohnungen fürs Spielen?

Ihr könnt sogar gleich zwei Belohnungen verdienen. Das Kupo-Amulett hilft euch beim Sammeln von Ressourcen. Im Überlebenspaket sind Tränke und Äther enthalten, um euch den Start ins Spiel zu erleichtern.

Final Fantasy 7 Rebirth ist der zweite Teil der Remake-Trilogie des originalen Final Fantasy 7 aus dem Jahr 1997. Das Spiel soll am 29. Februar 2024 für die PlayStation 5 erscheinen.

Habt ihr den Download bereits gestartet und freut euch auf die Demo? Könnt ihr den Release Ende des Monats kaum erwarten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.