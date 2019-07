Am 03. März 2020 erscheint endlich der erste Teil des langerwarteten Remakes zu Final Fantasy 7, auf PS4 und ... sonst erst mal nirgendwo. Obwohl am 10. Juli 2019 der offizielle Facebook-Account von Xbox Deutschland eine Veröffentlichung des Rollenspiels auch für die Microsoft-Konsole ankündigte, wird das Spiel im März nächsten Jahres sein Debüt exklusiv auf der PlayStation von Sony feiern.

Die Exklusivität wurde eigentlich schon auf der E3 im Juni bestätigt, trotzdem sorgte das deutsche PR-Team mit einem Facebook-Beitrag für gehörigen Trubel, auch international.

Der Facebook-Beitrag von Xbox-Deutschland war nur eine sehr kurze Zeit lang online, bevor er wieder gelöscht wurde. Trotzdem gelang es einigen Usern die Ankündigung in einem Screenshot festzuhalten und über Twitter zu verteilen.

Microsofts deutsche Chefin für Kommunikation und Soziale Medien Maxi Gräff postete kurz darauf eine Antwort unter einem der Tweets. Laut Gräff soll es sich bei dem Posting um einen Fehler des Social-Teams gehandelt haben.

Hey. We did an internal mistake in the Social Team. We took the video off immediately. Sorry, no announcement on our side. Big apologies for this.