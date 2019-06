Obwohl wir im Vorfeld der E3 eigentlich fest damit gerechnet haben, kam es jetzt doch ein wenig überraschend: Das Final Fantasy 7 Remake hat endlich ein Release-Datum und erscheint am 3. März 2020. Unklar bleibt jedoch, ob das nur der Release für die erste Episode, oder das ganze Spiel ist.

Ursprünglich rechnet wir auch erst zur E3-Konferenz von Entwickler und Publisher Square Enix mit neuen Information zu der Neuauflage. Dieser wollte aber offenbar nicht solange warten und hat bereits gestern während eines Konzerts in LA einen Teaser mit dem Release-Termin veröffentlicht.

Der neue Teaser zeigt einige actionreiche Ingame-Szenen in der neuen Grafik. Das Remake wird nicht nur optisch stark von dem Original abweichen, sondern auch die klassischen Rundenkämpfe durch ein modernes Echtzeitsystem ersetzen – so wie es auch bei neueren Teilen der Reihe üblich ist.

How is everyone doing? We announced the release date for #FinalFantasy VII Remake at the LA concert today.



We will be making further announcements tomorrow, but for now, please have a look at the short version trailer we revealed today. – Tetsuya Nomura #FF7R pic.twitter.com/epU6dWSLVn