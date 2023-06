Eines der besten Strategie-Rollenspiele überhaupt kommt nach 20 Jahren für die Switch

Das erste Fire Emblem im Westen war bei Weitem nicht der erste Teil der langlebigen Serie.

Bald bekommt der Game-Boy-Advance-Emulator für Mitglieder von Nintendo Switch Online neuen Zuwachs. Denn mit Fire Emblem landet ein echter Klassiker auf der Hybrid-Konsole. Schon ab dem 23. Juni 2023 könnt ihr euch in eine sagenhafte Welt voller Abenteuer und unvergesslicher Charaktere begeben - sagt zumindest Nintendo, und die müssen es ja wissen:

Worum geht's in Fire Emblem?

Wer aufgrund des fehlenden Namenszusatzes oder der fehlenden Zahl hinter dem Titel denkt, dass es sich hierbei um den ersten Teil des langlebigen Franchises handelt, irrt sich! In Wahrheit haben wir es hier bereits mit dem siebten Serienableger zu tun - und sogar einen Namenszusatz hat das Spiel, auch wenn es diesen Fakt verschweigt: Fire Emblem: The Blazing Blade .

Warum das Namenswirrwarr? Weil es sich um das erste Fire Emblem handelt, das für den Westen lokalisiert wurde. 2003 in Japan und Nordamerika erschienen, landete es 2004 auch in deutschen Verkaufsregalen (ja, damals wurden Spiele noch im Laden gekauft, mit Verpackung und so!).

Fire Emblem ist ein Strategie-Rollenspiel-Mix. Ihr verfolgt die Schicksale mehrerer Protagonisten durch drei verschiedene Story-Zweige. Das übergeordnete Ziel ist es, das Öffnen des Drachentors zu verhindern, was denkbar schlecht für den Fortbestand der idyllischen Heimat wäre. Um dieses Ziel zu erreichen, stürzt ihr euch in taktisch höchst anspruchsvolle Kämpfe. Unterschätzt bloß nicht, wie bockschwer das Spiel sein kann!

Ihr könnt euch noch immer nichts Genaues darunter vorstellen? Schaut euch am besten den Trailer an:

Fire Emblem für den GBA hat auch heute noch viele Fans rund um den Globus. Für viele war es der erste Kontakt mit der Serie und der Grundstein für eine bis heute heiß brennende Liebe. Was das Spiel noch so besonders macht: Es bietet einen enorm hohen Wiederspielwert, da ihr in jedem Durchgang neue Strategien ausprobieren und die Beziehung zu anderen Charakteren stärken könnt, was sich auf den Spielverlauf auswirkt.

Habt ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen? Lange warten müsst ihr ja ohnehin nicht mehr. Bis zum 23. Juni 2023 könnt ihr euch ja immer und immer wieder unsere Switch-Bestenliste durchlesen!

Unser Redaktionsleiter Dimi kann aus dem Stand eine Ode an Fire Emblem vortragen. Aber wir würden Haus und Hof darauf verwetten, dass sich in unserer Community ebenfalls zahlreiche Fans tummeln. Wie ist die Stimmung bei euch? Freut ihr euch tierisch auf eine neue Runde mit dem Klassiker oder seid ihr noch viel zu sehr mit Fire Emblem Engage beschäftigt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!