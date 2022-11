Fliegende Boote in CoD Warzone 2: Wenn doch nur alle Cheater so harmlos wären ...

Willkommen zurück beim Wetterbericht auf Al Mazrah. Heute können wir mit einem klaren Himmel rechnen, zückt also eure Bade... oh, ich bekomme gerade gesagt, dass sich der Himmel verdunkelt, Gewitterwolken sollten heute jedoch nicht vorkommen. Offenbar handelt es sich um … ich kann es kaum fassen, fliegende Boote?!

So oder so ähnlich würde wohl das ein oder andere Nachrichtenportal in Warzone 2 reagieren, wenn der Kriegsschauplatz nicht leergefegt von Zivilisten wäre. Dank zahlreicher Cheater sind die Wasserfahrzeuge nämlich nicht auf dem Meer und in den Flüssen unterwegs, sondern schweben hoch über den Wolken, wie ihr in folgendem Video mit trashigem Fluch der Karibik-Soundtrack im Hintergrund sehen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Früher waren es mal Autos

Wer sich an die Anfänge des ersten Warzones zurückerinnert, hat vielleicht noch die fliegenden Autos vor dem geistigen Auge. Das Anticheat-Programm Ricochet ist nämlich auch beim Nachfolger verantwortlich und kämpft zu Beginn offensichtlich mit ähnlichen Problemen wie damals.

Spieler sollten sich jedoch nicht zwingend vor den vorbeiflitzenden Booten fürchten, die Cheater sind nämlich oft gar nicht darauf aus, sich einen spielerischen Vorteil zu verschaffen. Stattdessen laden sie andere Spieler ein, sie auf eine Spritztour mitzunehmen. Der sonst eher nervige Ingame-Voicechat ist da auch endlich mal von Vorteil.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob die fliegenden Boote nun die Immersion zerstören und völlig unpassend sind oder das Ganze doch eine recht lustige Aktion ist, das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.

Genauso gut kann man wohl fragen, ob Fußballspieler in Modern Warfare 2 als spielbare Operator die Immersion zerstören. Letzteres ist aber kein Cheat, sondern vollwertiger Content. Ihr könnt euch den Trailer dazu gleich hier ansehen:

0:44 Call of Duty Modern Warfare 2 zeigt die neuen Fußballer-Operator im Trailer

Mehr zu Warzone 2

Wenn ihr zu Warzone 2 und MW2 up-to-date bleiben wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Wir zeigen euch die aktuell stärksten Waffen im Spiel, die besten Landing-Spots für Warzone 2 und berichten über unsere eigenen Erlebnisse, wie beispielsweise Vali hier über seine Erfahrung mit Pistolen:

13 1 CoD Modern Warfare 2 Warum eine Pistole für mich die beste Einsteiger-Waffe ist

Was haltet ihr von den fliegenden Booten? Super nervig oder sind die Cheater richtige Scherzkekse? Und noch ganz wichtig: Habt ihr nun auch den “Boote, Boote, Boote”- Ohrwurm von How I met your Mother im Kopf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!