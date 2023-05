Legendäre Flightsim-Marke Falcon wieder bei MicroProse, wo GameStar 1999 die 92 vergab

Wir schreiben das Jahr 1999, die GameStar war da gut zwei Jahre alt, Jörg Langer Chefredakteur und eine Flugsimulation sahnte die Traumwertung 92 ab. Falcon 4.0 aus dem Hause MicroProse war ein dickes und vor allem schweres Paket. Wer wirklich einsteigen wollte, brauchte Zeit, Muße und Geduld.

Verkaufserfolg war dem Projekt indes nicht beschieden, der Name Falcon verlor im Laufe der Jahre zusehends an Schub. Doch mehr als 20 Jahre später scheint es weiterzugehen: MicroProse hat die Rechte an der Falcon-Marke zurückgekauft und verspricht:

Wir sind hocherfreut, das Falcon-Franchise in Zukunft mit neuen Produkten, die auf dem Vermächtnis der ikonischen Serie aufbauen, fortzusetzen.

Wie wir Falcon 4.0 einst schon in Videoform gerafft vorstellten, könnt ihr euch hier ansehen:

1:20 Falcon 4.0 - Test-Video - Test-Video

Allerdings bleiben sie weitere Details schuldig. Wir wissen also weder, was geplant ist, geschweige denn in welchem Zeitraum mit einem Nachfolger - meinetwegen Falcon Next - zu rechnen ist. Doch keine Sorge: Die Ehre der Simulations-Serie wird bis dahin weiter von einem Mod mit offiziellem Segen hochgehalten:

Riesen Mod für Falcon 4.0 zum Download

Nicht Microsoft Flightsimulator oder Digital Combat Simulator Standards, aber dennoch schick: Falcon BMS. Quelle: Falcon BMS-Modteam

Auch wenn es von kommerzieller Seite her, in den vergangenen 20 Jahren still um die Serie geworden ist, blieb die Simulation keineswegs verstaubend am Boden: Hobbyentwickler haben nicht geruht und inzwischen ist der umfangreiche Falcon BMS-Mod erste Anlaufstelle für alle, die weiter mit der inzwischen in die Jahre gekommenen Urversion simmen möchten.

Das einzige, was ihr braucht, um die weiterentwickelte und natürlich kostenlose Fassung zu nutzen, ist eine legale Lizenz für Falcon 4.0. Ihr könnt diese für wenige Euro auf Steam oder GOG erwerben. Bei Steam ist die Simulation regulär günstiger und zudem bis zum 11. Mai auf knapp 6 Euro reduziert.

In unserem Format Dein Lieblingsspiel stellten wir euch diesen Mod auch bereits einmal zusammen mit Leser und Zuschauer Tim vor:

12:15 Falcon BMS - Warum ist das dein Lieblingsspiel? - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Microprose ist sich der Bedeutung der Modifikation für die treue Community scheinbar vollends bewusst, denn sie stellten in einem Atemzug mit der obigen Bekanntgabe direkt klar, dass sie unverrückbar hinter dem Projekt stehen:

Wir sind voll engagiert, die Bemühungen des [Benchmark Sims-Teams] auf jedem uns möglichen Weg zu unterstützen.

Im Falle, dass ihr euch eher in der Welt der zivilen Luftfahrt wohlfühlt, seien euch hier Videos zum aktuellen König des Genres ans Herz gelegt:

Twitter-User Mage Leader hätte für MicroProse zudem einen Punkt für den Einkaufszettel:

Wenn ihr eh schon dabei seid, könntet ihr Jungs darum verhandeln, die Mechwarrior Lizenz von Microsoft zurückzubekommen? Die aktuellen Entwickler sind längst nicht so gut, wie ihr es ward.

Habt ihr euren Pilotenhelm schon unterm Arm oder lässt euch das Genre der Realistischen-Flug-Militärsims eher nicht buchstäblich vor Freude gen Wolken streben? Kennt ihr Falcon BMS? Und wie würdet ihr euch die Zukunft der Falcon-Serie vorstellen? Hätte die eurer Meinung nach eine Chance gegen den Platzhirsch DCS? Und haltet ihr auch große Stücke auf das MicroProse von einst? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!