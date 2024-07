Für eine Handvoll Dollar: Der Kult-Western mit Clint Eastwood bekommt nach 60 Jahren ein Remake

Wer in die Fußstapfen von Clint Eastwood tritt, ist aktuell nicht bekannt. Bildquelle: Konstantin Film

Diese Stadt ist offenbar groß genug für ein Remake eines der besten Western-Filme aller Zeiten: Einem neuen Bericht von Deadline zufolge wird aktuell an der Neuauflage von Für eine Handvoll Dollar gearbeitet - dem vielleicht wichtigsten Film in der Karriere von Clint Eastwood.

Der Spaghetty-Western lief im Jahr 1964 in den Kinos, begründete die berühmte Dollar-Trilogie und zählt 60 Jahre später noch immer zu den besten Vertretern seines Genres. Eine durchschnittliche Kritiker-Wertung von 98 Prozent bei Rotten Tomatoes glänzt zum Beispiel strahlender als jeder Sheriff-Stern.

Konkrete Details zum Remake von Für eine Handvoll Dollar bleiben aktuell noch offen. Infos zu Cast, Regie, Drehbuch oder geplanten Starttermin gibt es zum Beispiel nicht. Wir wissen bisher lediglich, dass Gianni Nunnari und Simon Horsman von Euro Gang Entertainment mit Enzo Sisti von FCP und Joll Film dafür zusammenarbeiten.

In einer Stellungnahme lässt Sisti verlauten:

Ich bin äußerst erfreut darüber, nach Those About to Die erneut mit Gianni zu arbeiten und für das Remake dieses Klassiker Simon an Bord zu holen, der zuvor ein ganzes Subgenre aus über 500 europäischen Western aus dem Boden gestampft hat. Enzo ist ebenfalls einer der erfahrensten Produzenten der gesamten Branche und wir sind wirklich glücklich darüber, dass er uns als Partner bei diesem unglaublichen Projekt unterstützt.

Wir sind fest entschlossen, eine Neuauflage abzuliefern, die dem großen Klassiker von Sergio Leone gerecht wird.