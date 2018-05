Die E3 2018 rückt näher und mit ihr verkünden immer mehr Publisher ihr diesjähriges Line-up. Heute ist der französische Publisher Focus Home Interactive an der Reihe. In einem Blog-Eintrag gab er alle Spiele an, die dieses Jahr auf seinem Stand vertreten sind.

Dazu zählt zum einen Insurgency: Sandstorm, der Nachfolger zum taktischen Ego-Shooter Insurgency. Und wenn wir schon bei Nachfolgern sind: Das Sci-Fi-Spiel The Surge 2 steht ebenfalls auf dem Plan, Focus verspricht dazu nie zuvor gesehes Gameplay. Farmfreunde können sich indes über den Landwirtschafts-Simulator 19 freuen. Dieses Jahr galoppieren dort erstmals Pferde.

Das Vampirspiel Vampyr, das bereits am 5. Juni 2018 erscheint, wird ebenfalls anspielbar sein. Das Rollenspiel stammt von Dontnod Entertainment, die mit dem Adventure Life is Strange bekannt geworden sind. Das düstere Rollenspiel Call of Cthulhu von Cyanide Studio gehört ebenfalls zum Aufgebot.

Die E3 2018 findet vom 12. bis zum 14. Juni in Los Angeles statt.

Alle Spiele von Focus in der Übersicht