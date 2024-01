Focus, der Publisher hinter Space Marine 2 und Banishers, benennt sich überraschend um

Focus Entertainment reagiert auf die zuletzt schwachen Zahlen mit einer Reihe an organisatorischen Maßnahmen.

Fans von Warhammer 40.000: Space Marine 2, Banishers: Ghosts of New Eden und Co. müssen sich schon bald auf einen neuen Namen auf der (imaginären) Spieleschachtel einstellen. Denn bereits ab dem 1. April 2024 wird der Publisher Focus Entertainment auf den neuen Namen PulluP Entertainment hören - und nein, das ist kein verfrühter Aprilscherz.

In Zukunft wird PulluP aus drei Divisionen bestehen:

Focus Entertainment Publishing: Kümmert sich um den Vertrieb von konzerneigenen PC- und Konsolenspielen.

Kümmert sich um den Vertrieb von konzerneigenen PC- und Konsolenspielen. Eine Indie- und Retro-Abteilung , deren Name noch nicht genannt wird.

, deren Name noch nicht genannt wird. Eine Studio-Division: Hauseigene Entwickler, wozu auch das deutsche Studio Deck13 gehört.

Auch personelle Änderungen sind erfolgt: Seit dem 2. Januar 2024 ist Geoffroy Sardin stellvertretender CEO des Unternehmens. Zuvor war Sardin über 25 Jahre bei Ubisoft tätig, zuletzt als Senior Vice President Executive Publishing.

Die Kerninfo dieses Artikels wäre damit abgehakt. Wenn ihr aber ein Faible für BWL habt, folgt nun noch eine ganze Reihe an Zahlen, um dem Anlass für die Umstrukturierung des Unternehmens ergänzenden Kontext zu verleihen.

2023 war ein Auf und Ab

Diese Ankündigung tätigte der Publisher im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das vergangene Winterquartal 2023. Die fallen - zumindest auf neue Spiele-Releases bezogen - nicht gerade rosig aus (via Gameswirtschaft).

Mit dem aktuellen Katalog , wie der Publisher seine in diesem Zeitraum erschienenen Spiele bezeichnet, erzielte man in Q3 2023/24 Umsätze in Höhe von nur 8,9 Millionen Euro - ein Rückgang von stolzen 84 Prozent im Vergleich zum Q3 2022/23.

Die jüngsten Geschäftszahlen spiegeln die wenigen neuen Releases im vergangenen Jahr wider.

Ursächlich dafür müssen aber nicht zwangsweise schlechte Verkäufe sein. Ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt vielmehr: Focus Entertainment hat auch einfach nicht viele Spiele auf den Markt gebracht. A Plague Tale: Requiem, Atomic Heart, Atlas Fallen und Aliens: Dark Descent sind die größten Titel, danach sieht es mau aus.

Gerettet werden die Zahlen jedoch vom Back-Katalog , also älteren Titeln, die auch in Release-schwachen Zeiten für ein finanzielles Hintergrundrauschen sorgen sollen. Und das tun sie offenbar sehr gut, denn hier stehen für Q3 2023/34 stolze 29,5 Millionen Euro zu Buche, ein Plus von 45 Prozent.

Auch der 9-Monats-Zeitraum sieht ähnlich aus: Neue Releases sorgten für ein Minus (32 Millionen Euro, -63 Prozent), das bestehende Portfolio erzielte hingegen ein Plus (88,1 Millionen Euro, +61 Prozent). Beim Gesamtergebnis schrieb der Publisher immerhin noch schwarze Zahlen.

Mehr zu Atlas Fallen, Banishers und Space Marine 2 erfahrt ihr in den obigen Artikeln. Das Action-Rollenspiel von Deck13 soll übrigens noch in diesem Jahr eine Enhanced-Version erhalten, die dem Titel zahlreiche neue Inhalte beschert. Gepaart mit der anspruchsvollen Fahrzeug-Simulation Expeditions: A MudRunner Game sollte PulluP Entertainment also ein gutes Portfolio für 2024 besitzen.