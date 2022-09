In Folge 3 von House of the Dragon verstecken sich 5 Details, die man leicht übersieht

Schon drei Folgen sind von House of the Dragon erschienen. Die neueste Episode mit dem Namen Der Zweite seines Namens macht erneut einen beträchtlichen Zeitsprung und führt die Geschehnisse der Targaryen-Familie drei Jahre später fort.

Wir haben die Folge ganz genau unter die Lupe genommen und fünf Details gefunden, die ihr auf den ersten Blick vielleicht nicht erkannt habt, oder bei denen euch die Hintergründe bisher unbekannt blieben. Das gleiche Prozedere haben wir übrigens auch schon mit Episode 1 und 2 gemacht:

5 spannende Details aus Folge 3

#1: Das Lied am Wehrholzbaum

Am zweiten Namenstag von Viserys' Sohn Aegon fühlt sich Rhaenyra nicht in Feierstimmung. Anstatt den Geburtstag ihres Bruders zu zelebrieren, ist diese lieber im Götterhain, liest Bücher und lässt sich von einem Barden besingen.

Wir hören leider nur einen kurzen Ausschnitt des Liedes. Der Text handelt von einer Frau, die mit ihren Schiffen und ihren Leuten geflohen ist. Dabei kann es sich nur um die sagenumwobene Nymeria handeln. Diese ist Jahrhunderte vor House of the Dragon mit dem Volk der Rhoynar vor den Valyrern geflohen.

Ihre Geschichte ist sehr ausführlich, weshalb wir uns hier auf das Wesentliche konzentrieren. Die Rhoynar waren ein Volk in Essos, die den riesigen Fluss Rhyone verehrt haben. Sie waren eine der größten Zivilisationen neben den Valyrern, gegen die sie einen erbitterten Krieg führten.

Dank der zahlreichen Drachen siegte jedoch Valyria, woraufhin Nymeria mit ihrem restlichen Volk auf angeblich 1.000 Schiffen floh. Sie bereiste die Welt auf der Suche nach einer neuen Heimat, bis sie schließlich in Dorne landete. Sie ließ all ihre Schiffe abfackeln, um zu signalisieren, dass sie nun ein neues Zuhause gefunden hätten.

Außerdem heiratete sie das Oberhaupt des bis dato eher kleineren Hauses Martell und verhalf ihm zur Herrschaft über Dorne. Wegen Nymeria wurden die Dornischen von Fürst und Fürstin regiert und niemals von König und Königin. Auch das Wappen prägte sie: Die Martells hatten schon immer einen goldenen Speer als Zeichen, dieser wird seitdem aber mit Nymerias roter Sonne kombiniert.

Nicht nur Rhaenyra scheint sich für die legendäre Frau zu begeistern: Auch Arya Stark aus Game of Thrones ließ sich von Nymeria inspirieren. So benannte sie auch ihren Schattenwolf nach der rhoynischen Fürstin.

Es ist auch eine Serie in Planung, die die Abenteuer von Nymeria thematisieren soll. Welche Spin-Offs zu Game of Thrones noch in Planung sind, lest ihr hier:

#2: Der Königswald: Ein geschichtsträchtiger Ort

Einen großen Teil der dritten Episode verbringen wir im Königswald. Dieser ist Fans von Game of Thrones sicherlich ein Begriff, immerhin wurde dort in Staffel 1 König Robert Baratheon von einem Wildschwein tödlich verwundet. Auch in House of the Dragon erleben wir einen Angriff eines Schweins.

In den Büchern hat Robert übrigens nicht nur irgendein Tier gejagt: Er war eigentlich auf der Pirsch nach einem weißen Hirsch. Genau so einer, wie der, den Rhaenyra in House of the Dragon zu Gesicht bekommt.

Im Königswald hat Jaime Lannister übrigens auch seinen ersten Mann getötet - einen Gesetzloser der Bruderschaft des Königswaldes. Jaime erzählt ein wenig über den Kampf in Game of Thrones, das Gespräch findet ihr hier:

#3: Haus Kraft: Wer sind die eigentlich?

Die Familie Kraft wir offenbar immer bedeutender in House of the Dragon. In Folge 3 haben wir einige der Krafts kennengelernt. Grund genug, um ein paar Worte über sie zu verlieren.

Oberhaupt des Hauses is Lyonel Kraft (Gavin Spokes), der die Position des Meisters des Rechts innehält. Sein Sitz ist die Ruine Harrenhal, die in Game of Thrones unter anderem von Petyr Baelish regiert wird.

Lyonel hat zwei Söhne. Sein ältestes Kind und Erbe ist Harwin (Ryan Corr). Der gilt als der stärkste Mann in Westeros. Ihr seht ihn in der dritten Folge einerseits während der Tötung des Hirschen, als auch kurz bei der Rückkehr von Rhaenyra.

Harwins Bruder ist Larys Kraft (Matthew Needham). Der ist leicht erkennbar an seinem Klumpfuß, den er seit seiner Geburt hat. Larys ist auch in der dritten Episode zu sehen, als er sich während der Jagd zu den Frauen gesellt.

#4: Jaehaerys Töchter: Die Probleme des ehemaligen Königs

Im Gespräch zwischen Lyonel Kraft und König Viserys wird erwähnt, dass Viserys nicht der erste König des Reichs ist, der mit seiner Tochter ein schwieriges Verhältnis hat: Schon sein Vorgänger Jaehaerys hat sich mit einigen seiner Töchter nicht allzu gut verstanden.

Unter anderem war da Prinzessin Viserra, die eigentlich Lord Manderly aus Weißwasserhafen heiraten sollte, aber stattdessen betrunken durch die Straßen von Königsmund gallopierte, vom Pferd fiel und starb.

Prinzessin Saera sollte wie ihre Schwester Maegelle eine Septa werden, floh jedoch nach Essos, um Inhaberin eines Freudenhauses zu werden.

Die junge Prinzessin Gael beging Suizid, nachdem sie ein fahrender Sänger verführte, schwängerte und daraufhin verließ.

House of the Dragon bekommt übrigens für die zweite Staffel einen neuen Showrunner - und verliert dafür denjenigen, der für Game-of-Thrones-Folgen wie die Schlacht der Bastarde verantwortlich ist:

#5: Die Träume der Targaryens

Dass manche Mitglieder der Targaryens vorhersagende Träume haben, wurde ja auch schon in House of the Dragon thematisiert. So soll Daenys Targaryen den Untergang Valyrias gesehen haben, Aegon die Ankunft der weißen Wanderer und Viserys die Geburt seines Sohnes.

Viserys behauptet in Folge 3, nur sehr wenige hätten diese Fähigkeit besessen. Im Laufe der Zeit sind aber einige Targaryens von diesen Träumen heimgesucht worden und fast alle sind daran zugrunde gegangen.

Aerion Targaryen starb beispielsweise knapp hundert Jahre vor Game of Thrones, weil er Seefeuer getrunken hatte und dachte, es würde ihn in einen Drachen verwandeln. Sein Bruder Daeron sah in seinen Träumen den Tod eines Drachen. Dabei handelte es sich aber nicht um einen echten Drachen, sondern um den Tod von seinem Onkel Baelon Targaryen.

Es gab noch viele weitere Träumer im Targaryen-Stammbaum und noch mehr, die zum Nährboden für zahlreiche Fan-Theorien wurden. Sie alle hatten aber eines gemeinsam: Die Träume gingen zwar in Erfüllung, aber nicht so, wie die Targaryens es erwarteten. Außerdem schadeten die Träume mehr, als sie halfen. Maester Aemon aus Game of Thrones sagte in den Büchern, die Träume hätten jeden einzelnen seiner Brüder umgebracht.

Kommt ihr bei all den Targaryen-Namen etwas durcheinander? Dann schaut euch doch unseren Stammbaum an, um euch wieder ein wenig Übersicht zu verschaffen:

Dass Viserys von den Prophezeiungen spricht, während er vor einem großen Feuer steht, ist übrigens auch spannend. Immerhin sehen die roten Priester wie Melisandre aus Game of Thrones die Zukunft in den Flammen.

Wie fandet ihr die dritte Folge House of the Dragon? Und sind euch noch weitere Details aufgefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!