Disney+ schickt in den nächsten Jahren eine ganze Palette an neuen Star-Wars- und Marvel-Serien ins Rennen. Derweil werkelt Amazon an einen milliardenschweren Herr-der-Ringe-Projekt. Nach dem Ende von Game of Thrones will auch HBO noch mehr aus dem Universum von George R.R. Martin herausholen. Genau genommen soll HBO mittlerweile an sieben(!) verschiedenen Spin-offs und Prequels arbeiten.

Das berichten unter anderem Variety, The Hollywood Reporter sowie Entertainment Weekly und Deadline. Und nachdem HBO mit Bloodmoon bereits ein Prequel abgesägt und mit House of the Dragon ein weiteres tatsächlich umgesetzt hat, liegt die Zukunft von Game of Thrones damit größtenteils weiterhin in der Vergangenheit. Im folgenden Artikel liefern wir euch alle Infos zu den geplanten Spin-offs.

An diesen sieben GoT-Serien arbeitet HBO aktuell

Dunk and Egg

Darum geht's: Bei den »Tales of Dunk and Egg« oder zu Deutsch »Der Heckenritter von Westeros« handelt es sich um eine Kurzgeschichtensammlung von George R.R. Martin. Die spielt sich circa 90 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones ab und dreht sich um den Heckenritter Ser Duncan, dem Großen und seinem Knappen Aegon Targaryen.



Leser begleiten »Dunk and Egg« bei ihren Reisen durch die Ländereien von Westeros, im Zuge derer sich Dunk als ehrenwerter Ritter beweisen und Aegon dem Alltag als Adligen-Sohn entkommen möchte.

Das gibt es sonst zu wissen: Die Kurzgeschichtensammlung erfreut sich unter Fans größter Beliebtheit, wurde aber - wie schon Das Lied von Eis und Feuer - von George R.R. Martin bis heute nicht beendet.



Laut Variety befindet sich das Projekt derzeit bei HBO in Entwicklung, dass es tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, ist jedoch nicht garantiert. 2017 verriet Martin bereits, dass die Vorlage für eine TV-Umsetzung theoretisch infrage kommen würde, ruderte später jedoch zurück, dass es zumindest zu diesem Zeitpunkt keine Pläne für eine Adaption gäbe.

Roberts Rebellion

Darum geht's: Die groben Umstände von Robert Baratheons Rebellion gegen den Irren König Aerys II. Targaryen kennen Zuschauer von Game of Thrones bereits: Gemeinsam mit Ned Stark wandte sich Robert gegen die Herrschaft der Targaryens auf, während der König von Westeros von Jaime Lennister ermordet wurde.



Sollte Robert Rebellion tatsächlich als TV-Serie umgesetzt werden, würden wir damit die jungen Versionen bekannter Charaktere wieder sehen - zum Beispiel Tywin und Cersei Lennister und natürlich Robert, Jaime und Eddard.

Sea Snake

Darum geht's: Diese TV-Serie soll sich um den berüchtigten Entdecker Corlys Vearyon drehen, der die Welt von Das Lied von Eis und Feuer an Bord seines eigenen Schiffes erkundete: Er reiste von Drachenstein über Lys zu den mysteriösen Ländern Yi Ti und Leng. Irgendwann erkundete er sogar die Nordpassage im Norden von Westeros, nur um dort gefrorene Meere und gigantische Eisberge zu entdecken.

Das gibt es sonst zu wissen: Für dieses Projekt soll der Hauptverantwortliche hinter TV-Serien wie Rom oder Gotham Bruno Heller verantwortlich sein, während er von George R.R. Martin unterstützt wird.

Flea Bottom

Darum geht's: Flea Bottom behandelt die Ärmsten der Armen von Königsmund, die im sogenannten Flohloch ums Überleben kämpfen. Diese Seite von Westeros haben wir bereits im Zuge von Game of Thrones kennengelernt, als sich Arya Stark und König Roberts Bastard Gendry dort aufhielten. Charaktere wie Ser Davos Seewert stammen ebenfalls aus dieser unrühmlichen Nachbarschaft.

10.000 Ships

Darum geht's: Das Spin-off 10.000 Ships dreht sich um die legendäre Kriegerprinzessin Nymeria und den überlebenden Mitgliedern der Rhoynar, nachdem diese aufgrund ihrer Niederlage gegen die Valyrer von Essos nach Dorne fliehen mussten.



Nymeria sollte irgendwann Mors Martell heiraten - was sich circa 1.000 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones ereignete, im Zuge derer Arya Stark ihren Schattenwolf Nymeria nannte.

House of the Dragon

Darum geht's: Über dieses Projekt wissen wir aktuell am meisten, House of the Dragon ist momentan auch am weitesten fortgeschritten: Das Prequel behandelt den sogenannten »Tanz der Drachen« und spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones.



Im Mittelpunkt der Handlung steht der Familienkrieg der Targaryens, in dem verschiedene Fraktionen des Hauses um den Eisernen Thron und die Herrschaft über Westeros ringen.

Das gibt es sonst zu wissen: House of the Dragon soll 2022 starten, mittlerweile sind bereits erste Darsteller wie zum Beispiel Paddy Considine (Hot Fuzz) als König Viserys I. oder Matt Smith (Doctor Who) als Daemon Targaryen.

Zeichentrickserie für Erwachsene

Darum geht's: Was genau HBO momentan mit einer Animationsserie angesiedelt im Universum von Game of Thrones plant, ist noch ein Geheimnis. Wir wissen lediglich, dass sich ein derartiges Projekt momentan in Entwicklung befindet, welches sich weiterhin an ein erwachsenes Publikum richtet.

Das gibt es sonst zu wissen: In dem Zeichentrick-Spin-off wird es demnach ähnlich explizit, brutal und vulgär zu gehen, wie schon in Game of Thrones beziehungsweise den Romanen von George R.R. Martin.



Apropos Martin: Laut dem Bericht von THR zufolge ist der Autor abermals bei der Entwicklung dieses Projekts involviert. Dafür arbeitet Martin mit Francesca Orsi zusammen - ihres Zeichens »Drama-Expertin« bei HBO.



Da sich dieses Projekt aktuell noch in einem »sehr frühen Entwicklungsstadium« befindet, ist es gut möglich, dass diese TV-Serie nie zustande kommt. Hier müssen sich Fans schlichtweg weiterhin gedulden.

Wie stehen die Chancen?

Dass House of the Dragon startet, ist gewiss. Das Projekt wurde von HBO offiziell in Auftrag gegeben und spätestens 2022 soll die erste Staffel der neuen Game-of-Thrones-Serie starten.

Aktuell bleibt jedoch fragwürdig, ob die anderen Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte HBO erörtern, wie die Pläne zu den anderen Projekten die hauseigenen Ansprüche und Erwartungen erfüllen. Bis dahin kann den potentiellen TV-Serien noch eine Menge dazwischen grätschen.

So war beispielsweise noch vor House of the Dragon das Prequel Bloodmoon geplant, welches tausende Jahre vor dem Krieg um den Eisernen Thron die Geschichte der Kinder des Waldes und die Ursprünge der Weißen Wanderer ergründen sollte. Sogar eine Pilotfolge wurde gedreht, bevor das Projekt mit Hauptdarstellerin Naomi Watts abgesägt wurde.

Demnach sollten sich Fans nicht zu früh freuen, ist es für jedes, sich aktuell in Entwicklung befindende Game-of-Thrones-Projekt ein weiter Weg zum grünen Licht bei HBO.