House of the Dragon verliert seinen Showrunner - trotz gebrochener Rekorde und riesigem Erfolg

Ein schwerer Schlag für House of the Dragon: Miguel Sapochnik tritt als Showrunner zurück und wird damit nicht für Staffel 2 der TV-Serie verfügbar sein. Und das, obwohl das erste Spin-off zu Game of Thrones ein riesiger Erfolg ist. Zumindest wird der Verlust des Regisseurs einiger der besten GoT-Folgen bereits kompensiert: Alan Taylor wurde als neuer Produzent angeheuert.

Ein großer Verlust für das Haus Targaryen

Warum House of Dragon seinen Showrunner verliert: Dass Miguel Sapochnik die Prequel-Serie verlässt, hat einen einfachen, aber simplen Grund. Nachdem der Showrunner mehr als drei Jahre an House of the Dragon gearbeitet hat, will er sich jetzt neuen Projekten und Aufgaben widmen. Demnach gibt es kein böses Blut zwischen Sapochnik und HBO, was zu dieser Entscheidung geführt hätte.

Gegenüber TheHollywoodReporter äußert sich Miguel Sapochnik persönlich dazu, was hinter seinem Ausstieg aus House of the Dragon steckt:

Die letzten Jahre im Thrones-Universum involviert zu sein und speziell die letzten zwei mit der großartigen Besetzung und Crew von House of the Dragon zu verbringen, war für mich eine Ehre und ein Privileg. Ich bin so stolz darauf, was wir mit Staffel 1 vollbracht haben und ebenso, wie enthusiastisch Zuschauer [die Season bisher] aufgenommen haben. Es war eine wirklich schwierige Entscheidung, auszusteigen, aber ich weiß, dass es das Richtige für mich ist - persönlich wie beruflich [...] Miguel Sapochnik gegenüber The Hollywood Reporter

Der Ausstieg von Miguel Sapochnik kommt durchaus überraschend. Immerhin ist das erste Spin-off zu Game of Thrones für HBO ein voller Erfolg. Die Serien-Premiere von House of the Dragon brach nicht nur hauseigene Zuschauerrekorde, sondern mauserte sich in kürzester Zeit zu einer der erfolgreichsten TV-Serien 2022.

Und auch bei der Presse wie Fans kommt House of the Dragon gut an. Die TV-Serie erfreut sich bester Kritiker- und Zuschauerwertungen, weswegen die offizielle Ankündigung einer zweiten Staffel gar nicht lang auf sich warten ließ. Die wird jetzt aber natürlich ohne Miguel Sapochnik produziert.

Einer der besten GoT-Regisseure

Wer ist Miguel Sapochnik überhaupt? Miguel Sapochnik ist ein britischer Film- und Fernsehregisseur, der bereits an unterschiedlichsten Produktionen mitgewirkt hat. Den meisten dürfte er aber vor allem für seine Arbeit an Game of Thrones ein Begriff sein.

Immerhin inszenierte Sapochnik ein paar der besten, wenn nicht sogar die besten, Folgen der gesamten Serie. So unter anderem Hartheim (Staffel 5), Die Schlacht der Bastarde (Staffel 6) oder Die Winde des Winters (Staffel 6). Selbst wenn die Folgen ihre Story-technischen Probleme hatten, konnte man sich zumindest auf Sapochniks Händchen für eine gewaltige und epische Inszenierung verlassen - wie Die Lange Nacht (Staffel 8) und Die Glocken (Staffel 8) beweisen.

Mehr erfahrt ihr übrigens im Video von unserem Kollegen und Filmexperten Marco Risch, der auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur ein Essay darüber verfasste, warum Miguel Sapochnik ein wahrer Segen für House of the Dragon war und ist:

Was das für Staffel 2 bedeutet

So geht es jetzt mit House of the Dragon weiter: Keine Sorge, House of the Dragon wird auch ohne Miguel Sapochnik als Showrunner fortgesetzt. Immerhin ist Sapochnik nicht alleine für die TV-Serie verantwortlich, er arbeitete gemeinsam mit Ryan J. Condal daran, der seinen Posten bei HBO erst mal nicht verlässt.

Außerdem hat HBO einen neuen Produzenten angeheuert, der den Verlust von Sapochnik kompensieren soll: Alan Taylor ist ebenfalls ein Veteran von Game of Thrones, der Episoden wie Feuer und Blut (Staffel 1), Der Prinz von Winterfell (Staffel 2) oder Jenseits der Mauer (Staffel 7) als Regisseur verantwortete.

Wann Staffel 2 starten soll, ist aktuell nicht bekannt. Was bisher dazu bekannt ist, haben wir in dem folgenden Artikel für euch zusammengefasst:

Was haltet ihr von Miguel Sapochniks Ausstieg: Fürchtet ihr damit um die Qualität von Staffel 2 oder glaubt ihr, dass der Verlust für HBO nicht zu spürbar ausfallen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!