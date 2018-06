Mit For Honor: Marching Fire bringt Ubisoft neue Helden, eine chinesische Fraktion, einen neuen Belagerungsmodus namens Breach, in dem wir im 4v4 PvP gegeneinander antreten werden. Marching Fire erscheint am 16. Oktober 2018.

Dies alles wurde im Rahmen von Ubisofts E3-Präsentation kommuniziert, zudem zeigt ein Ankündigungstrailer die brachiale Action im neuen Breach-Modus. Schaut euch den Trailer unterhalb dieser News an.