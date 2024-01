Ist For Honor tot? Von wegen: Ubisoft hat für das Schwertkampfspiel 2024 noch richtig viel vor

Bereit für eine Abreibung! Auf dem Weg ins achte Jahr stößt die Warägergarde zu den Recken und Heldinnen von For Honor.

Während des jüngsten Livestreams der regelmäßig abgehaltenen Reihe Warrior’s-Den, die sich mit Ubisofts Titel For Honor beschäftigt, hat der französische Publisher einiges zu präsentieren gehabt: Ein von vielen sehnlichst erwarteter Held, eine beachtliche Spielerzahl und Infos zur Zukunft des Mittelalter-Action-Kampf-Simulators.

Seid gespannt und lasst uns erzählen, holde Recken und Kämpferinnen!

Jahr 8, 35 Millionen und ein Waräger

1:39 For Honor: Mit Schwert, Axt und Kettenhemd zieht ein Vikinger im Dienste Byzanz in die Schlacht

Fangen wir mit einer beachtlichen Marke an, die For Honor laut Ubisoft inzwischen gerissen habe: Im Zuge des Livestreams wurde verkündet, dass insgesamt 35 Millionen Menschen in der einen oder anderen Form in Ubisofts Kampfspiel die Waffen gezückt haben.

Neuer Held: Ab dem 1. Februar gesellt sich die Warägerwache zum kämpfenden Volk. Mit Axt und Schild bewaffnet ist er mitunter für so manch einen Fan des nordischen Volkes der erste voll gerüstete Wikinger. Es gab die skandinavischen Krieger zwar schon, aber entsprachen sie immer eher leicht bis mittel gepanzerten Truppen.

Ab dem 14. Februar kann er auch mit 15.000 Stahl - der Ingamewährung - gekauft werden, davor nur mit Echtgeld.

Was ist ein Waräger? Die Waräger waren im Hochmittelalter die Leibgarde des byzantinischen Kaisers. Zumindest anfänglich bestanden sie aus skandinavischen Wikingern. Ihren bis heute bekannten Namen bekamen sie von den Slawen, die in unmittelbarer Nähe oder teils auch innerhalb des byzantinischen Reiches lebten. Mehr Informationen und weiterführende Links, finden sich auf Wikipedia.

Pläne für Jahr 8: 2017 erschienen, beendet For Honor im März 2024 sein siebtes Lebensjahr. Während des achten sollen innerhalb der vier Seasons abseits neuer Karten auch noch zwei weitere neue Helden mit zukünftigen Title-Updates hinzukommen.

Legacy Pass: Hiermit können Battle Passes aus früheren Jahren und Seasons erneut freigeschaltet und der Fortschritt von damals fortgesetzt werden. Solltet ihr einen Pass bereits damals besessen haben, müsst ihr nicht erneut zahlen. Und wer will, kann sich sogar mehrere zeitgleich empor kämpfen.

Bis heute ist For Honor konzeptionell einzigartig. Und obschon es für viele unter dem Radar fliegt, kann es sich dank seiner klaren Ausrichtung und steten Pflege einer treuen Spielerschaft sicher sein. Gehört ihr dazu? Und wenn ihr regelmäßig Schwerter, Äxte, Speere oder andere Waffen mit anderen kreuzt, nehmt und doch gerne mal in den Kommentaren mit aufs Schlachtfeld: Was macht für euch For Honor besonders reizvoll? Und auf welche Kämpferinnen und Krieger fällt meistens eure Wahl?