Forrest Gump wäre heute absurd reich: Die Apple-Investition hätte sich ausgezahlt

Im Film mit Tom Hanks von 1994 musste sich Forrest Gump nie Sorgen um Geld machen. Das hatte er vor allem Lieutenant Dan einer Investition in Apple zu verdanken. Doch wie viel genau wäre die heute wert? Spoiler: Absurd viel - Finanzexperten haben es durchgerechnet.

Unverhofft zum Multi-Milliardär

Forrest Gump ist ein wunderbarer Film, in dem der Titelheld durch einige wichtigen Ereignisse der US-amerikanischen Geschichte stolpert: Forrest inspiriert Elvis Presleys Tanzmoves, trifft JFK, kämpft im Vietnamkrieg, wird gleichzeitig zur Anti-Kriegs-Ikone und denkt die Watergate-Affäre auf - und das meistens völlig unbeabsichtigt.

Dass er sich nie um seine Finanzen sorgen muss, hat er eigentlich auch primär seinem (eher unfreiwilligen) Mentor Lieutenant Dan zu verdanken. Den Gewinn aus seiner gemeinsamen Shrimp-Firma investierte dieser in irgendeine Frucht-Firma , womit natürlich Apple gemeint ist. Und das sogar, bevor die Firma von Steve Jobs 1980 öffentlich an die Börse ging.

Unter den Top 15: Die Experten des Finanzmagazins Benzinga haben das mal durchgerechnet. Und geht man davon aus, dass Forrest Gump mit ungefähr 100.000 US-Dollar drei Prozent der Firma erworben hat, wäre dieser Anteil heute lächerlich viel Geld wert.

Diese drei Prozent würden heute auf satte 90,9 Milliarden US-Dollar kommen, womit sich Forrest Gump definitiv keine Sorgen mehr ums Geld machen würde. Tatsächlich würde sich Tom Hanks Charakter auf Platz 13 der 15 reichsten Menschen der Welt einordnen, die laut Bloomberg von Elon Musk, Jeff Bezos oder Bill Gates angeführt wird.

Warum es nie Forrest Gump 2 gab

Falls ihr euch übrigens für die echten Zahlen rund um Forrest Gump interessiert: Der Kultfilm wurde mit einem Budget von 55 Millionen US-Dollar produziert, erschien im Jahr 1994 und spielte an den weltweiten Kinokassen 329 Millionen ein (via BoxOfficeMojo).

Es war sogar mehrmals eine Fortsetzung von Regisseur Robert Zemeckis, Drehbuchautor Eric Roth und Hauptdarsteller Tom Hanks geplant. Aber nachdem man zuerst nicht so recht auf eine zündende Idee kam, beerdigte der Terroranschlag vom 11. September 2001 die Ambitionen dafür endgültig - wie Slashfilm berichtet.

Das Trio war nach dem Vorfall der Ansicht, dass Forrest Gump in der aktuellen Zeit nicht relevant sei - seitdem ist es still um ein potenzielles Sequel geworden und wahrscheinlich wird ein solches auch gar nicht mehr zustande kommen.

Habt ihr Forrest Gump bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Hättet ihr euch über eine Fortsetzung gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist euer absoluter Lieblingsfilm der 90er-Jahre und was macht den sehenswert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!