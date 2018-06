Wer Spaß an Tower Defense im Stil von Fortnite: Rette die Welt hat, sollte sich dessen geistigen Vorgänger Fortified nicht entgehen lassen, zumal dieser auf Steam noch bis zum 8. Juni 2018 um 20 Uhr deutscher Zeit kostenlos verfügbar ist. Somit müsst ihr den Shooter lediglich bis dahin eurem Steam-Konto hinzufügen, um ihn für immer behalten zu dürfen.

Laut Steamcharts reagieren Spieler sehr gut auf das kostenlose Angebot. In den letzten 24 Stunden legte die Zahl aktiver Spieler um 1.200 Prozent zu, der Höchststand lag bei rund 135.000 gleichzeitigen Alienjägern. Auch die Steam-Bewertungen fallen mit 76 Prozent überwiegend positiv aus.

In Fortified wehrt ihr, anders als in Fortnite, keine zombiehaften Leerenhüllen ab, sondern eine außerirdische Invasion. Diese inszeniert das Third-Person-Spiel im Stile von B-Movies der 50er Jahre, als Aliens gerne als kleine grüne Männchen daherkamen. Wir erinnern uns an Tim Burtons Film Mars Attacks, der diese Epoche erfolgreich parodierte.

Mit lustig überzeichneten Helden errichtet ihr in Fortified Befestigungen, Fallen und stationäre Waffen und haltet euch und eurer Großstadt die verschiedenen Außerirdischen auch von Hand vom Leibe. Dabei könnt ihr auch gemeinsam mit bis zu vier Spielern im Koop in die Schlacht ziehen.

