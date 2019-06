Wer sich in Fortnite in den nächsten zwei Wochen faul in die Sonne legen will, kann das gerne tun. Besser ist es aber, sich an den zahlreichen Neuheiten zu beteiligen, die ab den 25. Juni jeden Tag auf euch warten. Dann beginnt nämlich das große 14-Tage-Sommer-Event und bringt neue Modi, Belohnungen, Items und Herausforderungen.

Viele dieser Ereignisse sind zwar noch geheim und werden erst am Tag ihres Releases offenbart, ein Leak hat aber bereits viele Details zu den kommenden Tagen vorweggenommen.

Wir fassen hier für euch zusammen, worauf ihr euch freuen könnt.

Jeden Tag neue Inhalte

Im Battle-Royale-Modus von Fortnite wird jeden Tag für 24 Stunden eine Waffe aus dem Tresor geholt, auf die ihr dann uneingeschränkt Zugriff habt. Außerdem könnt ihr von Tag zu Tag andere Outfits im Item-Shop finden.

Der Kreativmodus trumpft derweil mit neuen Inseln auf, die ebenfalls in den 14 Tagen täglich durchgetauscht werden.

In Rette die Welt müsst ihr außerdem neue Aufträge abschließen, die euch mit sogenannten Sommertickets belohnen, die ihr im Shop gegen Geschenke eintauschen könnt. Wer alle 14 Aufträge abschließt, bekommt eine neue Waffe.

Neue zeitlich begrenzte Modi & Herausforderungen

In Battle Royale wird es zusätzlich zu den oben genannten Inhalten auch wieder zeitlich begrenzte Modi geben, sogenannten LTMs. Details zu den einzelnen Modi hat Epic bereits bekannt gegeben, wann sie allerdings genau im Spiel auftauchen, wird noch verheimlicht.

Heavy Metal (Teams): Hier sind ausschließlich schwere Waffen zugelassen. Zudem wird die Abbaurate von Metall erhöht und die Sturmphase beschleunigt.

Hier sind ausschließlich schwere Waffen zugelassen. Zudem wird die Abbaurate von Metall erhöht und die Sturmphase beschleunigt. Sturmjäger: Wellenreiter (Teams): Alle Spieler spawnen direkt in Fahrzeugen und erhalten im Laufe des Spiels Impulsgranaten.

Alle Spieler spawnen direkt in Fahrzeugen und erhalten im Laufe des Spiels Impulsgranaten. Wasserschlachten (Teams): Gegner können nur mit den neuen Wasserballons beschädigt werden. Da Spieler allerdings respawnen, geht es darum, die meisten Punkte zu sammeln.

Gegner können nur mit den neuen Wasserballons beschädigt werden. Da Spieler allerdings respawnen, geht es darum, die meisten Punkte zu sammeln. Powerup (Solo): In diesem Modus gibt es haufenweise Schildgegenstände, deren Wirkung außerdem gestapelt werden kann. Anfangs können Spieler noch respawnen, später aber nicht mehr. Dafür laden sich danach die Schilde aller Spieler automatisch auf.

In diesem Modus gibt es haufenweise Schildgegenstände, deren Wirkung außerdem gestapelt werden kann. Anfangs können Spieler noch respawnen, später aber nicht mehr. Dafür laden sich danach die Schilde aller Spieler automatisch auf. Niemand wird zurückgelassen (Duos) : Wenn eines von beiden Teammitgliedern zu Boden geht, wird es zwar unverwundbar, das andere erhält allerdings dauerhaften Schaden. Wenn beide stehen und zusammen sind, ist jedoch ein dauerhafter Schlürfeffekt aktiv.

: Wenn eines von beiden Teammitgliedern zu Boden geht, wird es zwar unverwundbar, das andere erhält allerdings dauerhaften Schaden. Wenn beide stehen und zusammen sind, ist jedoch ein dauerhafter Schlürfeffekt aktiv. Vorsicht geboten! (Duos): Ihr habt zum Bauen nur die Materialien, die ihr am Anfang erhaltet und müsst damit so gut es geht haushalten.

Ihr habt zum Bauen nur die Materialien, die ihr am Anfang erhaltet und müsst damit so gut es geht haushalten. Tank-Schlacht (Teams): Alle Spieler haben deutlich mehr Kondition und starten mit Schilden, dafür ist auch dauerhaft Lebensraub aktiv. Es gibt zudem mehr Munition und keine Heilgegenstände.

Alle Spieler haben deutlich mehr Kondition und starten mit Schilden, dafür ist auch dauerhaft Lebensraub aktiv. Es gibt zudem mehr Munition und keine Heilgegenstände. Baumeisterparadies (Teams): Die Kondition von Gebäuden ist extrem erhöht, außerdem können Ressourcen viel schneller abgebaut werden. Dafür kann aber auch jeder die Wände des anderen bearbeiten.

Die Kondition von Gebäuden ist extrem erhöht, außerdem können Ressourcen viel schneller abgebaut werden. Dafür kann aber auch jeder die Wände des anderen bearbeiten. Wicks Kopfgeld (Duos) : Diesen Modus gab es schon einmal und nun soll er zurückkehren. Jeder Spieler hat hier drei Leben und ist von Beginn an bewaffnet. Wer wertvolle Ziele erlegt, bekommt dafür Punkte.

: Diesen Modus gab es schon einmal und nun soll er zurückkehren. Jeder Spieler hat hier drei Leben und ist von Beginn an bewaffnet. Wer wertvolle Ziele erlegt, bekommt dafür Punkte. Arsenal (Solo): Am Anfang hat jeder Spieler eine herausragende Waffe, doch jeder Kill macht sie schlechter. Wer als erstes mit der schlechtest-möglichen Waffe einen Kill holt, gewinnt.

Am Anfang hat jeder Spieler eine herausragende Waffe, doch jeder Kill macht sie schlechter. Wer als erstes mit der schlechtest-möglichen Waffe einen Kill holt, gewinnt. Kleine Keile (Teams): Spieler können respawnen und es gibt nur grüne oder bessere Waffen.

Spieler können respawnen und es gibt nur grüne oder bessere Waffen. Ausrüstungstausch (Teams): Auch hier ist der Respawn aktiv, aber alle Spieler bekommen zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt die gleiche Ausrüstung.

Auch hier ist der Respawn aktiv, aber alle Spieler bekommen zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt die gleiche Ausrüstung. Strategische Gebäude (Teams): Metall und Stein steht hier im Fokus. Die beiden Ressourcen lassen sich leichter abbauen und Gebäude, die daraus gebaut werden, halten mehr Schaden aus.

Die neuen Herausforderungen und ihre Belohnungen für jeden der 14 Tage des Sommers sind offiziell noch geheim, der Dataminer Lucas7Yoshi will allerdings bereits herausgefunden haben, worum es sich genau handeln wird. Diese Angaben sollten trotzdem mit Vorsicht genossen werden, bis sie offiziell bestätigt wurden.