Jeden Donnerstag erscheinen die neuen wöchentlichen Herausforderungen in Fortnite und jede Woche werden sie kurz davor geleakt. Darum wissen wir bereits, welche Challenges euch dieses Mal erwarten. Wie gewohnt gibt es drei Herausforderungen für alle Spieler und vier zusätzliche für Besitzer vom Battle Pass.

Die Leaks stammen von StormLeaks und Toxic Wave sowie von Fortnite Tracker. Teilweise widersprechen sich die Quellen, bei manchen Herausforderungen handelt es sich noch um Platzhalter. Die Challenges sind ab dem 23. August 2018 um 15 Uhr verfügbar.

Freie Herausforderungen

Besuche das Zentrum der genannten Orte in einem einzigen Match (4): In dieser Herausforderung müsst ihr vier vorgegebene Orte erreichen, ohne den Löffel abzugeben. Das schafft ihr leichter in teambasierten Spielmodi, etwa 50 gegen 50.

Durchsuche Vorratslieferungen (3): Öffnet ihr drei Supply Drops, habt ihr die Challenge abgeschlossen.

SMG Eliminierungen (3): Für diese Herausforderung müsst ihr drei Gegner mit Submachine Guns ausschalten.

Week 7 Challenges made by me!! #fortnite pic.twitter.com/cfQT9XqJhd — Toxic Wave - Fortnite Leaker (@ToxicWave3) August 16, 2018

Battle-Pass-Herausforderungen

Durchsuche Truhen bei Lucky Landing (7): Ziemlich selbsterklärend: In Lucky Landing müsst ihr sieben Truhen öffnen.

Folge der Schatzkarte aus Pleasant Park: Auch in dieser Woche steht eine Schnitzeljagd an. Ihr findet hier später eine Karte mit dem genauen Standort des Schatzes.

Eliminiere Gegner bei Lazy Links (3): Bei dieser Challenge müsst ihr drei Gegner in Lazy Links ausschalten.

Füge Gegnern Kopfschussschaden zu / Füge Gegnern Schaden mit Sprengstoff zu: Bei dieser Herausforderung widersprechen sich die Quellen. Da Headshot-Schaden schon mal eine Aufgabe war, läuft es wahrscheinlicher auf den Sprengstoffschaden hinaus.

Da alle Herausforderungen nicht von offizieller Seite stammen, können sie sich noch ändern. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald sie im Spiel verfügbar sind.