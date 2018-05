Season 4 beginnt in Fortnite mit einem gewaltigen Knall: Der lange angekündigte Komet schlägt auf der Map ein und zerstört Dusty Depot und umliegende Gebiete. Wer sich in das Gebiet begibt, was derzeit geschätzte 99 Prozent aller Spieler tun, findet in dem riesigen Krater eine seltsame, violett schimmernde Substanz.

Sammelt ihr die sogenannten »Hop Rocks« ein, nimmt euch die Schwerkraft nicht mehr ganz Ernst und gewährt euch, höher zu springen. Außerdem leuchtet eure Spielfigur, solange die Substanz aktiv ist.

New 'Hop Rocks' found in the Dusty Divot crater! #Fortnite pic.twitter.com/LDkdEQABmW — FortniteINTEL.com • Fortnite news (@FortniteBR) May 1, 2018

Nachdem Entwickler Epic den Start der neuen Saison mit einer geschickten Teaser-Kampagne lange ankündigte, haben sich heute also die zahlreichen Theorien von Fortnite-Fans bestätigt, auch wenn der Komet nicht wie vermutet die kontroversen Tilted Towers erwischte.

Gleichzeitig geht Update 4.0 für Fortnite live und bringt wie gewohnt Gameplay- und Balance-Anpassungen sowie zahlreiche Bug Fixes beim Battle-Royale-Modus und dem PvE-Ableger »Rette die Welt«.

Der Battle Pass enthält nun ganze 100 Tiers von Belohnungen, darunter neue kosmetische Items und Emotes. Zudem sind die Emotes nun nicht mehr auf sechs gleichzeitig Aktive begrenzt, stattdessen könnt ihr im Spiel auf alle in eurem Besitz zurückgreifen.

Eine weitere wichtige Neuerung bei Fortnite: Battle Royale ist das Priorisieren von Kopftreffern, sollten andere Körperteile im Weg sein. Treffer werden in Zukunft zudem auch durch ein Zielfernrohr leichter zu erkennen sein, da die entsprechenden Treffermarkierungen hinzugefügt wurden.

Die vollständige Liste der Patch Notes für Fortnite V 4.0