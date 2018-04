Auf Reddit kursierende Fan-Theorien sagen einen baldigen Meteoriten-Einschlag in Fortnite voraus. Und Weltuntergangstheorien tragen mitunter auch seltsame Früchte. So wollen Fans in einem mysteriösen Controller-Vibrieren bei Fortnite den Morsecode für SOS D5 418 erkannt haben.

Bei Kartenfeld D5 befinden sich die Tilted Towers, ein Map-Bereich, der in der Vergangenheit für Ärger unter Fans gesorgt hat - wegen seiner stetigen Beliebtheit. Die Zahl 418 könnte laut Theorien das gestrige Datum dargestellt haben und das SOS ist selbstverständlich ein Notsignal, das man nach einer Katastrophe eben im Äther auffängt.

Vibrationen sind Bug

Mit dem Update 3.5.0 für Fortnite war aber schnell klar, dass diese Theorie eben eine seltsame Frucht ist. Unter den Bug Fixes entfernte Entwickler Epic die »zufällige Controller-Vibration« aus dem Spiel. Aber nur weil einige Früchte seltsam sind, ist längst nicht der ganze Baum betroffen. Schluss mit den Metaphern, will sagen: Einige Hinweise auf einen baldigen Meteoriteneinschlag in Fortnite sind durchaus handfest.

Wir hatten bereits in diesem Artikel über den Meteor am Firmament von Fortnite berichtet. Dabei gehen wir darauf ein, wie das Objekt am Himmel anfangs nur ein kleiner Punkt war und von Update zu Update größer zu werden scheint. Inzwischen kann man mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass Epic versucht, hier einen Meteor darzustellen.

Zudem stehen Teleskope auf der Map, die auf das Himmelsobjekt ausgerichtet sind. Auch im Battle Pass vorhandene Apokalypse-Symbole sprechen für ein Ereignis, das mit dem Meteor in Zusammenhang steht. Jetzt haben Dataminer neue Hinweise auf ein apokalyptisches Ereignis in den Dateien von Fortnite entdeckt.

Impact als neuer Modus?

Das Youtuber-Team von DieBuddies hat nun Hinweise entdeckt, die auf einen eigenen Modus rund um den Meteoriten schließen lassen.

Ein neuer Modus ist in den Game Files! Impact! Nur Solo und hat wahrscheinlich etwas mit dem Kometen zu tun! :D pic.twitter.com/Dy5JXzlSdl — DieBuddies (@TwoEpicBuddies) April 12, 2018

Der Modus »Impact« könne demnach ein Solo-Modus sein, der die Tilted Towers auslöscht und das Ende von Season 3 markiert. Stimmt das, kann man um den 30. April mit dem neuen Impact-Modus rechnen. Weitere Spekulationen sagen für Season 4 ein Dinosaurier-Thema voraus, das ja immerhin im Battlepass schon angeteasert wurde und auch gut zum Meteoriten-Einschlag passen würde.

Wem das ganze Endzeit-Trara zu viel Rätselraten ist, kann es auch einfach den Dinosauriern gleichtun und sich überraschen lassen. Schließlich bietet Fortnite auch abseits vom Meteor viel Abwechslung. Aktuell kann man beispielsweise im 50v50-Modus antreten oder das neue Leichte Maschinengewehr ausprobieren.

Quelle: MeinMMO