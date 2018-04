Fortnite: Battle Royale - Season 4 startet am 01. Mai

Andere Spiele gönnen sich und ihren Fans eine Ruhephase, bei Fortnite: Battle Royale geht es mit neuen Inhalten ohne Pause weiter: Am heutigen 30. April endet die Season 3, direkt am 01. Mai wird die Season 4 eingeläutet. Das hat der Entwickler Epic Games kurz und knapp via Twitter bekanntgegeben.

Today is the last full day of Season 3.



Finish strong! ? — Fortnite (@FortniteGame) April 30, 2018

Brace for impact!



Witness Season 4 tomorrow. pic.twitter.com/LVG3mO6vmK — Fortnite (@FortniteGame) April 30, 2018

Damit endet eine wochenlange Teaserkampagne, die mit einem drohenden Kometeneinschlag begann. Was die Season 4 und den dazugehörigen Battle Pass umfasst, ist noch gar nicht bekannt. Bisher wurde nur ein Superhelden-Thema angeteasert und Details zum PvE-Modus Fortnite: Rette die Welt vorgestellt. Das neue Teaserbild legt einen Einschlag in der Nähe von Dusty Depot auf der Battle-Royale-Karte nahe, die schemenhaften Objekte im Hintergrund passen in diesen Kartenbereich.

Passend zum morgigen Feiertag werden wird mehr zu den Inhalten der Season 4 wissen - sollten die Server den zu erwartenden Spieleransturm überleben, woran zumindest gezweifelt werden darf.