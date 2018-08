Wenn Epic in seinen gewohnten Trott zurückfällt, erscheinen diesen Donnerstag um 15 Uhr die neuen Challenges in Fortnite. Die Herausforderungen wurden erneut vor dem Launch geleakt, in diesem Artikel stellen wir sie euch vor.

Beachtet bitte, dass sich die Aufgaben wie immer noch ändern können, da sie nicht aus offizieller Quelle stammen. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald sie online sind. Auch diese Woche gibt es drei Herausforderungen für alle Spieler und vier zusätzliche für Besitzer vom Battle Pass.

Freie Herausforderungen

Platziere Fallen (10): Bei dieser Herausforderung legt ihr zehn Fallen aus. Die Gegner müssen anscheinend nicht reinlaufen, das reine Aufstellen reicht, um die Aufgabe abzuschließen.

Durchsuche Truhen bei Wailing Woods (7): Diese Woche begebt ihr euch nach Wailing Woods und öffnet dort sieben Truhen.

Shotgun-Eliminierungen (4): Schnappt euch eine Schrotflinte eurer Wahl und erledigt vier Gegner, um diese Challenge abzuschließen.

Battle-Pass-Herausforderungen

Füge Schaden an Gegnern mit Spitzhacke zu (250): Diese Herausforderung könnte etwas knifflig werden, da ihr in den Nahkampf gehen müsst. Schaden an Gebäuden zählt nicht, ihr müsst andere Spieler treffen.

Benutze einen Riss an unterschiedlichen Rift-Orten (10): Seit dem Start von Season 5 tummeln sich auf der ganzen Karte Portale, die euch in die Luft teleportieren. In dieser Herausforderung müsst ihr zehn unterschiedliche Risse durchschreiten. Die Karte hilft euch dabei.

Suche zwischen den drei übergroßen Stühlen: Bei dieser Aufgabe handelt es sich um die wöchentliche Schatzsuche. IGN hat das Rätsel womöglich schon gelöst, bei den drei Sitzen handelt es sich anscheinend um eine große Toilette, einen hölzernen Stuhl und einen Stuhl aus Containern und Paletten. Sie befinden sich in der Nähe von Flush Factory, in der Mitte liegt der Schatz.

Phase 1: Eliminiere einen Gegner bei Greasy Grove: Vergangene Woche hat Epic die neuen Phasen-Herausforderungen eingeführt. Schließt ihr eine Aufgabe ab, kommt ihr in die nächste Phase und die Herausforderung verrät das neue Ziel. Dieses Mal gibt es laut IGN drei Phasen: