Das Inhalts-Update 5.3 von Fortnite ist ab sofort verfügbar. Damit erweitert Epic sowohl den Battle-Royale-Modus als auch den PvE-Modus Rette die Welt.

Wir stellen euch die wichtigsten Neuerungen wie die Schockwellengranate und den neuen Spielmodus »Pures Gold« einmal genauer vor. Die deutschen Patch-Notes findet ihr auf Seite 2 dieser News.

Neues Item: Schockwellengranate

Epic hat die Schockwellengranate als neues Item hinzugefügt. Die sorgt zwar für keinen Fallschaden, wenn Spieler durch sie in die Höhe katapultiert werden und dann wieder zu Boden knallen, dafür stoßen ihre Schockwellen Gegner aber so kräftig weg, dass diese auch durch Gebäude und Wände brechen. Ihr könnt die Granate aber auch für euch selbst benutzen und so etwa hohe Plattformen erreichen oder dem nahen Sturm entkommen.

Damit ähnelt sie größtenteils der Impulsgranate, einziger Unterschied ist eben, dass die Impulsversion auch Fallschaden erzeugt. Die Druckwelle der Schockwellengranate scheint außerdem stärker zu sein. Sie dient also primär dazu, sich schnell über große Distanzen fortzubewegen oder aber Sicherheitsabstand zu Feinden zu gewinnen. Ihr findet sie im Zweierpack, ihr Seltenheitsgrad ist episch.

Im Video seht ihr die Schockwellengranate im Einsatz.

Neuer Spielmodus: Pures Gold

In diesem neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus ist alles Gold, was glänzt. Soll heißen: Ihr findet nur legendäre Waffen im Spiel, Waffen unter der höchsten Seltenheitsstufe tauchen nicht auf. Heiltränke oder Fallen gibt es aber nach wie vor.

»Pures Gold« gibt es sowohl im Solo- als auch im 50-gegen-50-Modus. Er befindet sich nur für kurze Zeit im Spiel und hat den Punkte-Royale-Modus abgelöst.

Rette die Welt: Neuer Held

Im PvE-Modus Rette die Welt tritt der Klingensturm Vollstrecker der Heldenriege bei. Der Ninja besitzt die Fähigkeit Kunaigewitter, bei dem er nach einem Rückwärtssalto 15 Messer auf den Boden wirft.

Außerdem steht die vierte wöchentliche Harausforderung an: Ihr müsst eine Gegnerhorde aufhalten, ohne dabei Fallen zu nutzen. Schafft ihr die Challenge, erhaltet ihr die Heldin Rotstreifen-Ramirez.