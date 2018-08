Und der Wolf hustete und prustete, aber das Haus aus Ziegelsteinen blieb stehen. Tja, hätte er mal Fortnites neues schweres Scharfschützengewehr benutzt! Das zerstört nämlich nicht nur mit einem einzigen Schuss Stein- sondern auch Stahlwände, die härteste Verstärkung im Battle-Royale-Shooter.

Die Sniper erscheint laut Startbildschirm »demnächst«, also höchstwahrscheinlich mit dem nächsten Content-Update noch in dieser Woche. Dann könnte es die Spielbalance ordentlich umkrempeln.

Sie taucht als epische und legendäre Waffe im Spiel auf und verursacht in ihrer legendären Variante laut Twitter-Account Fortnite: Battle Royale Leaks 157 Schaden bei einem Körpertreffer und rund 355 bei einem Headshot - selbst mit maximalem Schild ist der Treffer tödlich.

Der Twitter-Account Fortnite Battle Royale News zeigt das schwere Scharfschützengewehr in seiner legendären Version im Einsatz. Zwar bricht jede Wand nach einem Treffer zusammen, allerdings muss man die Sniper auch nach jedem Schuss nachladen, was knapp über vier Sekunden dauert. Angesichts des enormen Schadens ist das wohl ein fairer Deal.

Here's our first in-game look at the upcoming Heavy Sniper Rifle weapon via @FNBRLeaks: pic.twitter.com/R7lzLRhDi4