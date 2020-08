»Befreit Fortnite!« - Epic legt sich mit den Giganten Apple & Google an

Update vom 14. August um 08:30



Der Paukenschlag ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem Apple Fortnite im App Store blockiert hat, zieht Google nach und wirf das Spiel aus dem Play Store.



Wie Epic in einem Blogeintrag mit dem Titel »FreeFortnite« (zu deutsch »Befreit Fortnite«) erklärt, ist das eine direkte Reaktion auf den Vorstoß von Fortnite, den Zahlungsweg über Epic Direct Payment zu umgehen. Der Blogeintrag bezieht sich bislang allerdings nur auf Apple und iOS.



Apple ging demnach zum Angriff über, sperrte Fortnite im App Store komplett und forderte Epic auf, die neue Zahlungsmethode zu entfernen. Epic erklärt weiter, dass man Klage gegen »Apples Wettbewerbs-schädigende Einschränkungen« eingereicht hat. Die Unterlassungsbeschwerde legte man bei einem Bezirksgericht in Kalifornien vor. Auch gegen Google geht Epic rechtlich vor. Wir haben über die wichtigsten Fragen rund um die Klage mit einem Anwalt gesprochen:

Google selbst kritisiert im Zuge der Sperrung im Play Store das Verhalten von Epic, zeigt sich aber gleichzeitig gesprächsbereit. In einem Statement gegenüber Cashys Blog heißt es:

"Für Spieleentwickler, die sich für die Nutzung des Play Store entscheiden, haben wir einheitliche Richtlinien, die den Entwicklern gegenüber fair sind und den Store für die Nutzer sicher machen. Fortnite ist zwar weiterhin auf Android verfügbar, aber wir können es nicht mehr im Play Store zur Verfügung stellen, da es gegen unsere Richtlinien verstößt. Wir begrüßen jedoch die Gelegenheit, unsere Gespräche mit Epic fortzusetzen und Fortnite wieder in den Google Play Store zu stellen."

Direkt nach der Sperre durch Apple ging ein älteres, mit neuem Text versehenes Video online, das die Situation mit George Orwells klassischer Dystopie »1984« vergleicht und Fans zum Protest aufruft. Das Manöver hat dazu geführt, dass der Hashtag #FreeFortnite auf Twitter trendet.

Ursprüngliche Meldung vom 13. August um 18:53

Billigere Mikrotransaktionen in Fortnite: Epic gab bekannt, dass die Preise der Echtgeldwährung V-Bucks um »bis zu 20 Prozent« sinken. Das Angebot gilt dauerhaft auf PC, Mac, Playstation, Xbox und Switch sowie auf Mobilgeräten, wenn ihr dort die neue Zahlungsmethode Epic Direct Payment benutzt. Dieses Verfahren ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Euro verfügbar.

Wie der Entwickler im Blogpost darlegt, umgeht Epic Direct Payment die 30 Prozent Gebühr, die Google und Apple in ihren Mobile-Shops auf Fortnite-Transaktionen erheben. Die anderen Plattformen können wie gehabt bezahlen und erhalten ebenfalls die neuen, günstigeren Preise.

Wie schlägt sich das nieder? Am Beispiel 1.000 V-Bucks rechnet Epic vor, wie groß die Ersparnis ausfällt. So kosten die Fortnite-Credits mit Epic Direct Payment lediglich 7,99 Euro, während sie im App Store und auf Google Play mit 9,99 Euro zu Buche schlagen.

Damit profitieren Fortnite-Spieler direkt von dem Vorstoß. Wer sich gerne mal einen Skin leistet, kann nun bares Geld sparen. Wenn ihr zwischen dem 14. Juli und 13. August 2020 V-Bucks bereits gekauft habt, erwartet euch zudem bis zum 17. August ein Bonus von 20 Prozent.

Darüber hinaus: Epic will zukünftige Preissenkungen bei Apple und Google ebenfalls an euch weitergeben. Wenn die Anbieter nachziehen, sollen die Mobile-Preise bei anderen Zahlungsmethoden also ebenfalls angepasst werden.

Zur Feier der Aktion verschenkt der Entwickler in Fortnite eine Spitzhacke:

Was soll die Aktion?

Das Unternehmen schreibt sich derlei Aktionen auf die Fahnen. Etwa wurde der Epic Games Store unter der Prämisse gegründet, dass die 30 Prozent Steam-Gebühren für Entwickler auf Verkäufe von Spielen zu hoch seien und man daher lediglich 12 Prozent erhebt.

Seitdem äußerte sich Epic-Chef Tim Sweeney häufig zu dem Thema Fairness. Indes werfen ihm Kritiker vor, der Epic Store verzerre seinerseits den Wettbewerb, indem er durch Exklusiv-Deals Nutzer quasi auf die Plattform zwinge. Sweeney verteidigte diese Strategie als »einzigen Weg«, es mit dem großen Konkurrenten Steam aufnehmen zu können.

Die neueste Aktion passt da ins Bild. Offenbar will Epic den Wettbewerb aufmischen und für günstigere Konditionen für Entwickler und Kunden sorgen.