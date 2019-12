Die Macht ist mit Fortnite. Das globale Battle-Royale-Phänomen wird am Samstag den 14. Dezember eine exklusive Szene aus Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers ausstrahlen. Dabei handelt es sich um eine weltweite Premiere.

Passenderweise wird die Szene im Autokino Risky Reels ausgestrahlt. Die Lokalität findet ihr relativ Zentral auf der neuen Map. Das Event wird momentan bereits im Spiel beworben. Dort ist ein Werbeplakat zu entdecken, das auf die exklusive Szene aufmerksam macht. Epic Games hat aber natürlich auch über ihren offiziellen Twitter-Account noch die Werbetrommel gerührt:

Live from Risky Reels Fortnite Presents: #StarWarsTheRiseOfSkywalker exclusive scene premiere.



Watch it live on December 14. Doors open at 1:30 PM ET, show begins at 2 PM ET.



You won’t want to miss this ? pic.twitter.com/xRD0ynjaJT