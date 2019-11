In Fortnite gibt es regelmäßig Crossover-Events - beispielsweise mit Batman. Zum Release von Jedi: Fallen Order ist jetzt natürlich Star Wars dran. Epic hat das Crossover mit einem kurzen Video angekündigt, das einen klassischen Sturmtruppler-Skin aus der ursprünglichen Trilogie zeigt. Genau dieses Outfit könnt ihr jetzt auch im Spiel bekommen.

Im Spiel könnt ihr euch diesen Sturmtruppler-Skin kaufen. Alternativ gibt es das Outfit gratis beim Kauf von Jedi: Fallen Order im Epic Games Store. Ohne Skin gibt es das Star-Wars-Actionspiel von Entwickler Respawn und Publisher EA auch bei Steam und Origin.

Unabhängig von Jedi: Fallen Order kostet der Skin 1.500 V-Bucks, was etwa 15 Dollar entspricht. Damit müsst ihr für das Outfit ein Viertel des Preises von Star Wars Jedi: Fallen Order blechen - außer ihr holt euch das Star-Wars-Actionspiel im Epic Store und nehmt den Sturmtruppler gratis mit.

Es gibt übrigens noch teurere Skins im Epic Store. Legendäre Outfits wie den Leviathan-Skin gibt es für 2.000 V-Bucks oder 20 Dollar zu kaufen. Sie sind dafür aufwendiger gestaltet als Standard-Skins.

Kommt noch ein größeres Star-Wars-Event?

Der Skin ist Teil eines Original-Trilogie-Pakets, gut möglich also, dass es darüber hinaus noch weitere Star-Wars-Skins oder kosmetische Items geben wird - beispielsweise rund um die Klonkriege. Auch einer der beliebten Tanz-Emotes wäre natürlich eine Möglichkeit - hat da jemand Han Solo gesagt?.

Das Sturmtruppler-Outfit ist aber nicht die einzige Star-Wars-Neuerung. Über der Map ist auch ein Sternenzerstörer aufgetaucht, der sich langsam, aber sicher zu nähern scheint. Es ist also möglich, dass noch ein größeres Event zu Star Wars startet, sobald er nah genug ist - womöglich ja zum Start von Episode 9 - Rise of the Skywalker im Kino? Ähnlich wie bei Batman könnte es auch spezielle Items und Waffen rund um Krieg der Sterne geben, höchstwahrscheinlich auch eines der ikonischen Lichtschwerter.

Falls ihr durch das Event auf den Geschmack gekommen seid, solltet ihr vor dem Kauf von Jedi: Fallen Order einen Blick auf unseren Test und den Technik-Check werfen: