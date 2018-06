Neue Woche, neue Herausforderungen in Fortnite! In der achten Woche von Season 4 warten auf Besitzer des Fortnite Battle Pass wieder vier leichte und drei nicht ganz so leichte Wochen-Aufgaben. Wenn ihr sie erledigt, winken je Aufgabe eine gewisse Menge Sterne. Habt ihr euren Battle Pass bereits auf Stufe 100 gelevelt, gibt es stattdessen Erfahrungspunkte.

Schafft ihr es, mindestens vier der sieben Wochenaufgaben in Fortnite abzuschließen, verdient ihr zusätzlich satte 5.000 Erfahrungspunkte. Jetzt wisst ihr, wie es läuft - kommen wir also zu den Weekly Challenges und wie ihr sie am besten löst.

Season 4, Woche 8: Die Challenges

Füge Gegnern 250 Kopfschussschaden zu (5 Sterne oder 500 EP) : Diese Aufgabe ist selbsterklärend. Mit welcher Waffe ihr den Schaden bei euren Gegnern anrichtet, ist egal. Wir empfehlen, zu Beginn einer Runde in ein stark umkämpftes Gebiet nahe der Flugroute des Vinderbusses zu springen und mit einer Schrotflinte auf die Jagd zu gehen, bis ihr genügend Kopfschüsse verteilt habt.

: Diese Aufgabe ist selbsterklärend. Mit welcher Waffe ihr den Schaden bei euren Gegnern anrichtet, ist egal. Wir empfehlen, zu Beginn einer Runde in ein stark umkämpftes Gebiet nahe der Flugroute des Vinderbusses zu springen und mit einer Schrotflinte auf die Jagd zu gehen, bis ihr genügend Kopfschüsse verteilt habt. Durchsuche 7 Truhen bei Salty Springs (5 Sterne oder 500 EP): Wie in jeder Woche geht es auch in Woche 8 wieder auf fröhliche Truhensuche. Diesmal sollt ihr sieben Stück in Salty Springs öffnen, also im Zentrum der Map, südlich des großen Kraters. Wie ihr sicherlich wisst, erkennt man die Truhen an ihrem summenden Geräusch. Unten haben wir eine Karte der Fortnite-Map eingefügt.

Durchsuche 7 Truhen in einem einzelnen Match (5 Sterne oder 500 EP) : Wenn ihr in Salty Springs erfolgreich Truhen geöffnet habt, aber keine sieben Stück gefunden habt, sucht an anderer Stelle weiter. Dann habt ihr auch diese Aufgabe im Sack.

: Wenn ihr in Salty Springs erfolgreich Truhen geöffnet habt, aber keine sieben Stück gefunden habt, sucht an anderer Stelle weiter. Dann habt ihr auch diese Aufgabe im Sack. Suche 7 hungrige Zwerge (5 Sterne oder 500 EP) : »Was soll das denn heißen?« haben wir uns bei dieser Wochenaufgabe in Fortnite gefragt. Zwerge sind bekannt, aber wieso hungrig? Dann haben uns die Fortnite-Experten bei MeinMMO.de geflüstert, dass die hungrigen Zwerge überall zu finden sind, wo es etwas zu essen gibt, also an Restaurants, Burgerbuden und dergleichen. Na, dann guten Appetit!

: »Was soll das denn heißen?« haben wir uns bei dieser Wochenaufgabe in Fortnite gefragt. Zwerge sind bekannt, aber wieso hungrig? Dann haben uns die Fortnite-Experten bei MeinMMO.de geflüstert, dass die hungrigen Zwerge überall zu finden sind, wo es etwas zu essen gibt, also an Restaurants, Burgerbuden und dergleichen. Na, dann guten Appetit! Suche zwischen einem Bär, einem Krater und einer Kühlschranklieferung (10 Sterne oder 1.000 EP) : Der dieswöchige Battle Star findet sich südöstlich von Retail Row. Dort findet ihr einen kleineren Krater, einen LKW mit Kühlschränken und eine Statue von einem Bären. Sucht ihr dazwischen, findet ihr Fortnites dieswöchigen Bonus-Stern.

: Der dieswöchige Battle Star findet sich südöstlich von Retail Row. Dort findet ihr einen kleineren Krater, einen LKW mit Kühlschränken und eine Statue von einem Bären. Sucht ihr dazwischen, findet ihr Fortnites dieswöchigen Bonus-Stern. Eliminiere 3 Gegner mit einer schallgedämpften Waffe (10 Sterne oder 1.000 EP) : Egal wann, egal wo, Hauptsache schallgedämpft. Wenn ihr drei Gegner mit einer schallgedämpften Waffe besiegt, also einer Pistole oder Maschinenpistole mit Schalldämpfer, gehören die zehn Sterne oder 1.000 Erfahrungspunkte euch.

: Egal wann, egal wo, Hauptsache schallgedämpft. Wenn ihr drei Gegner mit einer schallgedämpften Waffe besiegt, also einer Pistole oder Maschinenpistole mit Schalldämpfer, gehören die zehn Sterne oder 1.000 Erfahrungspunkte euch. Eliminiere 3 Gegner bei Pleasant Park (10 Sterne oder 1.000 EP): Die dieswöchige Hotzone in Fortnite liegt im Nordwesten der Spielwelt, beim beschaulichen Ressort Pleasant Park. Dort müsst ihr drei Gegner besiegen, um die begehrte Belohnung abzustauben. Entsprechend könnt ihr damit rechnen, dass bei Pleasant Park in dieser Woche regelmäßig viel Verkehr herrscht.

Noch ein Tipp zum Schluss: Um beim Erledigen der Wochenaufgaben wertvolle Zeit zu sparen, könnt ihr euch im Vorfeld einer Runde einen Plan zurechtlegen, welche Aufgaben ihr angehen wollt. Beispielsweise könnt ihr versuchen, den Kopfschusschaden in Pleasant Park zu verteilen. Wenn ihr gut seid und etwas Glück habt, könnt ihr so bereits zwei der Wochenaufgaben in Fortnite auf einen Schlag abhaken.

