Fortnite: Jetzt das erste Spiel mit Unreal Engine 5.1 - Spieler staunen über die Grafik

Da soll nochmal jemand behaupten, Fortnite wäre kein schönes Spiel! Spätestens mit Kapitel 4 hat sich das Battle Royale zu einem echten Hingucker gemausert. Denn dank Features der erst kürzlich veröffentlichten Unreal Engine 5.1 erstrahlt Fortnite in einer völlig neuen Grafikpracht, die unter Spielern und im Netz für große Begeisterung sorgt.

Wir sammeln für euch ein paar Screenshots und Reaktionen zum neuen Fortnite-Look und klären dabei, auf welche neuen Technologien die Unreal Engine mit Version 5.1 überhaupt setzt. Werft aber am besten erstmal selbst einen Blick auf die offiziellen Screenshots von Fortnite: Kapitel 4:

Fortnite: Offizielle Screenshots zur Unreal Engine 5.1 ansehen

Fortnite: Was ist mit der Unreal Engine 5.1 jetzt anders?

Das ist neu: Schon 2021 hatte Fortnite auf die Unreal Engine 5 gewechselt, mit dem erst vor wenigen Tagen aufgeschlagenen Kapitel 4 geht das Battle Royale nun den nächsten Schritt. Ab sofort setzt Fortnite nämlich auf die Unreal Engine 5.1 und damit auf neue Technologien wie zum Beispiel Nanite, Lumen, Virtual Shadow Maps und Temporal Super Resolution.

Davon profitiert im Endeffekt die Grafik von Fortnite, indem hochauflösende Bilder ohne Einbußen für die Framerate möglich sind. Gerade Reflexionen auf Wasser oder glänzenden Oberflächen und in Innenräumen sowie die Beleuchtung erstrahlen in neuem Glanz.

Um das Maximum aus der neuen Grafik-Power der Unreal Engine 5.1 rauszuholen, empfiehlt Epic übrigens bereits DirectX 12-fähige Karten wie zum Beispiel die GeForce RTX 2080 oder Radeon RX5700.

So reagiert das Internet: Auf Twitter und Co. zeigen sich Spieler (oder solche, die es werden wollen) ziemlich angetan von der Unreal Engine 5.1 und was Fortnite daraus macht. Wir haben für euch ein paar aussagekräftige Reaktionen gesammelt:

Was gerade sonst noch in Fortnite passiert

Nach dem letzten Live-Event am 4. Dezember 2022 hat Fortnite eine neue Map und natürlich einen neuen Battle Pass verpasst bekommen. In dem sind dieses Mal Gastcharaktere wie der Slayer aus Doom oder sogar Geralt von Riva aus The Witcher vertreten.

Was ihr zum neuen Battle Pass wissen solltet und wie ihr Geralt freischaltet, das könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

9 1 The Witcher trifft Fortnite: Kapitel 4 bringt Geralt ins Spiel, so schaltet ihr ihn frei

Was haltet ihr von der Unreal Engine 5.1 in Fortnite? Kehrt ihr für die neue Grafik und Insel in das Battle Royale zurück? Wagt ihr euch dafür vielleicht sogar zum ersten Mal ins Battle Royale? Oder lässt euch das Spiel weiterhin kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!