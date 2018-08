Künftig werden Konsolenspieler in Fortnite auf Basis ihrer Eingabegeräte im Matchmaking zusammengewürfelt. Wie Epic Games im Devblog bekannt gab, werden PS4-Spieler, die Maus und Tastatur nutzen, ab einem kommenden Update in Lobbys mit anderen Maus-und-Tastatur- sowie PC-Spielern gematcht.

Das betrifft übrigens die gesamte Spielergruppe, wenn ein Mitglied Maus und Tastatur auf Konsole als Eingabegerät gewählt hat. Die PS4-Version von Fortnite unterstützt die PC-Peripherie bereits, auf Xbox One dagegen ist das (noch) nicht der Fall.

Diese Maßnahmen führe Epic durch, um gleiche Bedingungen für alle Spieler zu schaffen. Maus- und Tastatursteuerung wird bei Shootern als Vorteil gegenüber Gamepad-Steuerung betrachtet, da präzises und schnelles Zielen mit der Maus in der Regel einfacher zu bewerkstelligen ist.

Die so zu erreichende Fairness ist Teil eines größeren Ganzen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass Fortnite in Zukunft weitere kompetitive Features erhält. Unter anderem arbeitet Entwickler Epic an einem Ranked-Modus sowie mehr Wettkampf-Events.

Spätestens seit den Mobile-Versionen von Fortnite und PUBG, war eine Debatte darum entbrannt, ob die Nutzung von Maus & Tastatur an Konsolen, Tablets und sogar Smartphones einen unfairen Vorteil birgt.