Fortnite - Neues Replay-Tool sorgt für witzige Youtube-Videos

Man kennt das ja, irgendetwas besonders Verrücktes oder Lustiges passiert einem im Spiel, aber natürlich hat das wieder keiner gesehen. Fortnites neue Replay-Funktion schafft da Abhilfe und lässt Spieler ihre Match-Highlights auf Youtube und Co. hochladen.

Die Wiederholungsfunktion wurde über Patch 3.5.0 hinzugefügt, der auch eine Taschenfestung oder Cyberpunk-Skins mitbrachte. Über das Werkzeug können wir unsere Matches nicht nur immer wieder anschauen, sondern auch kleine Kurzfilme daraus schneiden. Man kann zum Beispiel den Kamerawinkel und -modus ändern oder das Geschehen für epische »Slow-Mo-Momente« verlangsamen. Beschleunigen ist aber genauso möglich.

Mehr zu Fortnite: Ninja überholt Lionel Messi als beliebtester Social-Media-Athlet

Praktischerweise läuft das Replay-Tool immer automatisch mit. Man kann es einfach unter »Karriere« auf dem Startbildschirm auswählen und muss vor dem Match nicht immer daran denken, es laufen zu lassen. Die Spieler haben diese Funktion natürlich längst gemeistert und laden ihre Videos und Gifs samt cooler Siege, verrückter Tänze oder witziger Fails auf Youtube, Twitter und Co. hoch. Hier ein paar Auszüge:

Close up view of the comet using the new Replay system! #Fortnite pic.twitter.com/gAP8fQ8BaL

Just testing the Fortnite Replay Mode on stream, cant wait to do more! pic.twitter.com/1kUgnFSrcr