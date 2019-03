Patch 8.01 für Fortnite ist live. Mit dem ersten Update in Season 8 hat Epic Schatzsuchen sowie einen neuen temporären Spielmodus hinzugefügt und das Sounddesign überarbeitet. Wir fassen die wichtigsten Neuerungen zusammen. Auf Seite 2 findet ihr die deutschen Patch-Notes.

Neue Spielmechanik: Schatzsuche

Ab sofort findet ihr Schatzkarten in Fortnite. Die verstecken sich in Kisten und liegen am Boden herum. Das legendäre Item verrät euch, an welchen Stellen auf der Map Truhen vergraben sind. Begebt euch zu den Orten und grabt am X.

In den Truhen stecken dann wiederum legendäre Gegenstände, die Suche lohnt sich also. Ihr könnt aber nicht mehr als eine Schatzkarte gleichzeitig mit euch herumtragen.

Temporärer Spielmodus: Schlitterpartie

In Schlitterpartie-Duos ist der Name Programm. Der Modus ist nur für kurze Zeit verfügbar und packt über die gesamte Partie hinweg zwei dicke Eisklötze an eure Füße. Das sorgt für drei Dinge:

Oberflächen haben erheblich weniger Reibung

Erhöhte Laufgeschwindigkeit

Kein Fallschaden

Dazu bekommt jeder Spieler zu Beginn des Spiels einen Greifer mit unendlich viel Munition, mit dem ihr euch über größere Distanzen zieht.

Überarbeitetes Sound-Design

Die Sound-Anpassungen sollen dabei helfen, eure Gegner leichter anhand von Schuss- und Schrittgeräuschen zu orten.

Beispielsweise wird das Geräusch lauter, das ein Bauteil macht, wenn es von einem Gegner zerstört wird. Dadurch wird man nicht mehr so leicht in seinen eigenen vier Wänden von hinten überrascht. Außerdem soll man deutlicher hören können, ob ein Gegner sich über oder unter einem bewegt. Die genauen Anpassungen lauten:

Die Geräusche des normalen Sturmgewehrs wurden überarbeitet, damit sie für den Schießenden nicht überwältigend sind.

Das Geräusch beim Zerstören eines Gebäudes durch einen Spieler ist jetzt lauter, wenn es von einem Gegner verursacht wird.

Bei Schrittgeräuschen über/unter einem wird der Ton jetzt vermengt, anstatt wiederholt zwischen den Ebenen zu wechseln.

Die Simulation von Innenräumen bei Schrittgeräuschen geht vom Kopf der Gegner aus, die über oder unter einem sind.

Der Siegesregenschirm von Saison 8 ist jetzt leiser.

Der Siegesregenschirm von Saison 8 verwendet jetzt auch auf mobilen Geräten und Switch die korrekten Soundeffekte.