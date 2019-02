In Season 8 von Fortnite sind alle auf Schatzsuche: Piraten, Yetis, Feuerlord, Echsenmenschen und sogar Bananen. Ja, mit Update 8.00 hat Epic den Battle-Royale-Shooter wieder etwas bunter gemacht und einen neuen Battle Pass mit 100 Stufen hinzugefügt. In unserer Bildergalerie am Ende des Artikels könnt ihr euch alle Stufen ansehen.

Zwei levelbare Skins beim Kauf

Der Battle Pass kostet erneut 950 V-Bucks, also etwa 9,50 Euro. Zum Kauf bekommt ihr gleich zwei Skins: Schwarzherz und Hybrid.

Schwarzherz ist ein gefürchteter Kapitän, Hybrid ein Echsenmensch. Beide Skins levelt ihr im Laufe der Kampagne auf. Schwarzherz wächst dadurch zunächst ein mächtiger Piratenbart und wird schließlich zu einem untoten Geisterpiraten.

Hybrid wächst hingegen aus seinem roten Ninjaanzug heraus und zeigt seine Schuppen. Am Ende züngeln Blitze um ihn herum.

Mit dem Kauf des Battle Passes schaltet ihr außerdem alle wöchentlichen Herausforderungen frei. Von sieben Challenges sind nämlich lediglich drei für alle Spieler verfügbar. Und schließlich bekommt ihr auch noch einen Erfahrungspunkte-Boost für die Saison: 50 Prozent für euch selbst und 10 Prozent für eure Gruppenmitglieder.

Die Highlights: Reifende Banane und handgeschnitzte Hunde

Der neue Battle Pass bleibt den vergangenen Seasons treu und bietet eine Mischung aus Skins, V-Bucks, Pets, Lackierungen, Emoticons und Co. Zu den Höhepunkten zählt unter anderem »Stöckchen«: Ein handgeschnitzter Hund, den ihr auf Stufe 19 freischaltet.

Auf Stufe 47 bekommt ihr außerdem »Schali«, eine Banane. Der Skin kommt mit einem coolen Kniff daher: Am Anfang des Matches ist Schali grün, reift aber mit der Zeit und verändert seine Farbe.

Auf Stufe 100 erwartet euch der Blingeralla-Skin: Eine hippe Tänzerin mit Doppelzopf, Lederhandschuhen und dicker Halskette. Ihr Motto lautet: »Komm mir ja nicht blöd. Ich bin unaufhaltsam«.

In unserer Bildergalerie seht ihr alle Stufen aus dem Battle Pass.

Fortnite - Battle Pass Season 8 ansehen