Fortnite - Pro-Am-Turnier sorgt für rekordverdächtige Zuschauerzahlen

Im Rahmen der E3 2018 veranstaltete Epic ein sogenanntes Celebrity Pro-Am-Turnier. Dabei traten bekannte Fortnite Streamer wie Ninja und Handofblood zusammen mit Sportlern, Schauspielern, Musikern und anderen Stars (und Sternchen) gegeneinander an.

Im Duo-Modus bildeten je ein Profi und ein Star ein Team. Gewonnen haben am Ende Ninja und der DJ Marshmello. Doch es gibt noch mehr Sieger zu vermelden:

Zum einen die wohltätigen Organisation, die sich über satte drei Millionen Dollar an Spenden freuen dürfen. Das gesamte Preisgeld des Events kommt nämlich gemeinnützigen Zwecken zugute. Allein Ninja und Marshmello können eine Million Dollar an Organisationen ihrer Wahl verteilen. Die genauen Nutznießer der Aktion sind noch nicht bekannt.

Zum anderen darf sich auch Epic selbst gratulieren, denn das Turnier war in Punkto Zuschauerzahlen eines der erfolgreichsten E-Sport-Events aller Zeiten. Laut der Website The Esports Observer schauten allein auf Twitch bis zu 700.000 Leute gleichzeitig zu. Rechnet man alle anderen Fortnite-Kanäle auf Twitch hinzu, kommt man auf sagenhafte 1,5 Millionen Fortnite-Zuschauer.

