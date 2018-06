Bis zum Start von Season 5 in Fortnite ist es nicht mehr lange hin: Am 12. Juli 2018 ist es so weit. Somit bleiben euch noch zwei Wochen, um die Belohnungen von Season 4 abzustauben, bevor sie durch einen Satz neue Rewards ersetzt werden.

Um euch das Erreichen der benötigten Erfahrungspunkte zu erleichtern, rief Community Manager Sean Hamilton auf Reddit ein Doppel-EP-Wochenende aus. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2018 bekommt ihr auf alle Aktivitäten 100 Prozent Erfahrungsbonus. Dadurch fällt es euch doppelt so leicht, die verbliebenen Rewards in Fortnite vor Abschluss von Season 4 freizuschalten.

Fortnite 4.5 - Neues Update bringt Spielwiese-Modus & Zwillingspistolen, Patch-Notes

Wenn ihr eigentlich wenig Fortnite spielt, aber dennoch die Story und die Art der Implementierung seitens Entwickler Epic Games (wir sagen nur: Meteorit, Komet, Asteroid??) ganz spannend findet, haben wir hier ein interessantes Fortnite-Spiele-Special für euch. Wir gehen nämlich stark davon aus, dass der Meteoriteneinschlag nur der Anfang war und Epic noch viel Größeres mit dem Environmental Storytelling vor hat.